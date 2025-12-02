Cae en la zona sur de Burgos un traficante 'silver'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes encargados de la investigación de delitos contra la salud pública de la Policía Nacional en Burgos, han detenido y puesto a disposición judicial durante la semana pasada a un hombre, investigado por un presunto delito de tráfico de drogas.

Hace aproximadamente medio año, tras obtener datos que indicaban que un individuo de mediana edad se estaría dedicando a vender cocaína a consumidores finales desde su propio domicilio, se inició una investigación con el objetivo de demostrar dicha información con indicios racionales y objetivos.

En este sentido, el control sobre la actividad diaria del finalmente detenido, permitió documentar ante la Autoridad Judicial presuntos intercambios de droga por dinero, donde efectivamente esta persona estaría atendiendo las demandas de sustancias psicoactivas de consumidores, tanto desde su propia casa como también desplazándose con su vehículo a otros puntos de la ciudad.

El pasado 25 de noviembre, provistos de la preceptiva Autorización Judicial de entrada y registro en su domicilio, los agentes anti-droga hallaron e intervinieron en su interior 3,5 gramos de cocaína, 450 gramos de marihuana y 7 gramos de hachís, así como una báscula de precisión.

Las diferentes intervenciones –tanto preventivas como de investigación- sobre 'puntos negros' de venta de drogas son de capital importancia en la labor diaria de la Policía Nacional, que valora y analiza todas las informaciones que permitan o faciliten la lucha contra el tráfico y consumo de estas sustancias.