El Centro Virtual de los Orígenes del Español estará operativo en 2026

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, y el responsable de Fundación Proconsi, Tomás Castro, firmaron el convenio de colaboración que impulsará el Centro Virtual de los Orígenes del Español.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León y la Fundación Proconsi formalizaban en Burgos una alianza "estratégica", según la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, que permitirá desarrollar el Centro Virtual de los Orígenes del Español. Esta plataforma reunirá la digitalización de los fondos documentales clave, custodiados por el Instituto de la Lengua de Castilla y León, sobre los primeros testimonios del castellano. Será, avanzó Sancho, un portal divulgativo abierto, con recursos educativos y multimedia destinados a distintos niveles formativos. El proyecto aspira a situar a Castilla y León como territorio de referencia en el estudio de su génesis.

La también presidenta del patronato de la citada entidad subrayó que esta colaboración "traslada al ámbito concreto de la lengua española el propósito de la Junta de favorecer a través de las nuevas tecnologías la investigación, la conservación y la divulgación de nuestro patrimonio cultural".

Destacó en concreto que el centro ideado permitirá poner en valor el patrimonio documental y lingüístico de la comunidad y definió la iniciativa como "un ejemplo de innovación que convertirá nuestro pasado en una herramienta de futuro que incrementará el interés de hispanistas a nivel mundial por el origen del español". De hecho, Sancho vaticinó, por experiencias previas, que la digitalización del material disparará las investigaciones en este ámbito en todo el mundo. Citó al respecto, como referencia, que la publicación en línea del archivo de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite multiplicó por veinte los estudios sobre la autora en Estados Unidos.

Concebido como un espacio educativo, científico y cultural, el Centro Virtual estará orientado a la digitalización, conservación y difusión de documentos esenciales, entre ellos testimonios medievales como los Cartularios de Valpuesta o la Nodicia de Kesos, conservados en archivos de acceso restringido. Por primera vez, estos fondos podrán consultarse públicamente gracias a un espacio que también ofrecerá fichas explicativas, una cronología básica y una galería documental.

El proyecto incluye también la creación de materiales didácticos para Secundaria y Bachillerato y la participación de estudiantes universitarios en tareas de investigación y divulgación. En su dimensión tecnológica, el centro integrará herramientas avanzadas como sistemas de reconocimiento paleográfico, motores para la elaboración automatizada de índices de palabras, un traductor histórico y aplicaciones que permitan, por ejemplo, leer textos en castellano medieval mediante dispositivos móviles o gafas de realidad virtual. Además, se promoverá la incorporación del portal a redes internacionales de patrimonio digital y la implantación de certificaciones formativas que refuercen su proyección.

El desarrollo completo de la iniciativa constará de varias fases -la primera, la que comenzaba hoy con la firma del convenio entre la Consejería de Cultura y la Fundación Proconsi- que se prolongarán a lo largo de aproximadamente tres años. No obstante, el objetivo es que la plataforma de consulta de documentos esté plenamente operativa a comienzos de 2026.

Así lo aseguró el presidente de la entidad que la ejecutará, Tomás Castro, que destacó que el proyecto supone una oportunidad para "fortalecer la relación entre cultura y tecnología" y para demostrar el valor de la colaboración público-privada como vía de generación de conocimiento e innovación. Aseguró que el Centro Virtual se convertirá en una referencia dentro de las redes de patrimonio digital y un espacio capaz de inspirar a investigadores, docentes, estudiantes y amantes de la lengua.

Castro explicó que Proconsi aportará no solo desarrollo tecnológico y conocimiento en ámbitos como inteligencia artificial, realidad aumentada, supercomputación o computación cuántica, sino también financiación. En concreto, el convenio fija una aportación inicial de 45.000 euros por parte de la Junta, a través del Instituto de la Lengua de Castilla y León, y de 15.000 euros por parte de la fundación.

El comunicado difundido con motivo de la rúbrica de este acuerdo destaca además que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, impulsor científico del proyecto, cuenta con alianzas estratégicas con la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), así como con una larga trayectoria en la investigación de los textos fundacionales del castellano. Sobre Proconsi, el documento recalca que suma su experiencia en digitalización y creación de entornos virtuales de aprendizaje, consolidando una colaboración que aspira a hacer más accesible y comprensible el patrimonio lingüístico de Castilla y León para el mundo.

El Centro Virtual de los Orígenes del Español fruto de esta alianza "contribuirá a reforzar el papel de la comunidad en el estudio de una lengua que hoy hablan más de 600 millones de personas y que atrae cada año a decenas de miles de estudiantes al territorio".