Burgos acogerá el I Encuentro Internacional de Economía Colaborativa en Áreas Industriales

El I Encuentro Internacional de Economías Industriales (EMCE Burgos) celebrará su primera edición en Burgos los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2025. Este foro profesional reunirá a empresas, especialistas del sector industrial y representantes institucionales para abordar soluciones innovadoras en simbiosis industrial, eficiencia en el uso de recursos y economía circular aplicadas al entorno productivo. La cita, promovida por el Ayuntamiento de Burgos a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad, pretende posicionar a Burgos como referente europeo en nuevos modelos industriales sostenibles y colaborativos.

La organización del evento llega en un contexto de consolidación del ecosistema industrial de Burgos, que en los últimos años ha desarrollado proyectos de impacto nacional e internacional. Entre ellos destaca el Proyecto Polígono Industrial de Villalonquéjar, impulsado por el propio Ayuntamiento en colaboración con empresas locales y reconocido por su contribución tangible al reaprovechamiento de materiales, la gestión compartida de servicios industriales y la reducción del impacto ambiental.

El EMCE Burgos aspira a ser un punto de encuentro para debatir sobre estrategias en materia de colaboración social, industrial y tecnológica, fomentando la creación de sinergias entre empresas privadas, entidades del tercer sector y administraciones públicas. Entre los principales ejes de la programación destacan aquellos enfocados en la simbiosis entre industrias, la optimización de recursos y el desarrollo de herramientas para la gestión sostenible en las áreas productivas.

La visión estratégica de Burgos 2031 tendrá relevancia especial durante las jornadas, integrando la innovación sostenible, la cooperación institucional y la participación activa de los agentes sociales como pilares fundamentales para la competitividad del tejido industrial local y su alineación con las directrices europeas de transición ecológica.