El Hospital Recoletas Salud Burgos pone en marcha la resonancia magnética de tres Teslas con tecnología de inteligencia artificial

El Hospital Recoletas Salud Burgos puso en funcionamiento la nueva resonancia magnética Philips MR 7700 de 3 Teslas, un equipo que mejora la precisión diagnóstica y reduce los tiempos de exploración. El sistema, dotado con gantry de 70 centímetros y tecnología Helium Save, permite realizar estudios avanzados en neuroimagen, cardiología, oncología y aparato locomotor.

La instalación incluyó la actualización completa de la sala de resonancia, con blindaje electromagnético y conexión a los sistemas digitales del grupo, lo que optimiza los flujos de trabajo y redujo los tiempos de espera. Además, la incorporación de este equipo consolida al hospital como referente regional en diagnóstico por imagen de alta resolución.

La tecnología de inteligencia artificial integrada en la resonancia 3T permite reconstrucciones más precisas, disminuye el tiempo de exploración hasta un 30 por ciento, mejora la relación señal-ruido y reduce la necesidad de repetir estudios. El sistema incluye además un soporte viscoelástico ConfortPlus para mejorar la comodidad del paciente.

El grupo reforzó también su capacidad diagnóstica en la provincia con la instalación en el Centro Médico Calzadas de una resonancia magnética de 1,5 Teslas Artist (GE), equipada igualmente con inteligencia artificial para la adquisición de imagen. El dispositivo incorpora tecnologías de reducción de ruido, automatización de parámetros, planificación inteligente y antenas adaptables de última generación.

Recoletas Salud señala que la incorporación de ambos equipos consolida al hospital como referente regional en diagnóstico por imagen de alta resolución y confirma su apuesta por la innovación y la mejora asistencial, al ofrecer diagnósticos más precisos y exploraciones más rápidas en su red de centros en Burgos.