Estos son los cinco negocios burgaleses elegidos como comercios referentes

Los comercios Gracia Hogar, Smile , Embutidos El Pelayo, A Cuero Lento y Casa Paco, se alzan con el premio Comercios Referentes, promovido por la Cámara de Comercio e Industria de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad.Agencia ICAL

La Cámara de Comercio de Burgos distinguió hoy a Gracia Hogar, Smile, Embutidos El Pelayo, A Cuero Lento y Casa Paco con el Premio Comercios Referentes 2025, en una edición centrada en la relevancia del factor humano, y respaldada por el Ayuntamiento de la ciudad. Durante el acto, celebrado en el edificio Nexo de la Fundación Caja de Burgos, se entregó además el Premio Comercio Excelente 2025 a Juguetería Chapero, reconocida por sus 125 años de trayectoria, su relevo generacional y su capacidad de adaptación.

La ceremonia, que contó con la presencia de la alcaldesa, Cristina Ayala y el concejal de Comercio, César Barriada, entre otras personalidades, puso en valor el papel del comercio de proximidad como generador de comunidad, identidad urbana y confianza. De esta manera, los cinco negocios premiados fueron seleccionados por el jurado por su impacto social, su capacidad para generar vínculos personales con su entorno y su apuesta por la innovación, especialización o sostenibilidad “en un contexto donde el comercio local aporta humanidad y comunidad a la ciudad”, según expuso la secretaria general de la Cámara, María Jesús Martínez.

Por su parte, la técnica de la Cámara de Comercio de Burgos, Susana Pinedo, subrayó durante su intervención que estos galardones buscan “visibilizar comercios que desarrollan iniciativas novedosas, creativas y sostenibles y que hacen comunidad”. “Este año el lema es ‘Ante todo, muy humanos’, porque queríamos resaltar la humanidad que hay detrás del mostrador. La empatía, la confianza, la fidelización y el saber hacer del comerciante no pueden sustituirse por algoritmos o máquinas”, afirmó, para reivindicar el papel del comercio de proximidad como “motor de comunidad y elemento que hace ciudad”, recoge Ical.

Esta sexta edición del certamen recibió 33 candidaturas y el jurado, integrado por representantes de la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, Fundación Caja de Burgos y el diseñador burgalés Erico Navazo, valoró criterios como conocimiento del sector, atención al cliente, capacidad de generar comunidad o aplicación de prácticas sostenibles.

En el caso de Gracia Hogar, se destacó la continuidad de una saga familiar de tres generaciones en el sector del menaje para el hogar, con dos tiendas y ocho empleados, y una apuesta por proveedores nacionales y venta por unidades “que permite comprar lo necesario sin generar residuos”. El responsable del comercio, Javier Gracia, señaló que el premio reconoce “años de trabajo y fidelidad de los clientes, que son quienes permiten que sigamos aquí”.

Smile recibió el galardón por representar el espíritu emprendedor y la capacidad de crecer desde un proyecto local con tiendas en Burgos, Palencia y Santander, respaldadas por una comunidad activa en redes sociales. Su responsable, Sara Valderas, reconoció la ilusión de recibir un premio tras 20 años de trayectoria y la transformación del negocio, tras la desaparición de su primera franquicia, que ofrece “moda, estilo y regalo en un concepto muy estudiado”, afirmó.

Embutidos El Pelayo Productos Artesanos fue reconocido por su innovación en embutidos sin gluten o elaboraciones congeladas caseras realizadas en Salas de los Infantes, así como por un producto propio diferenciado como el jamón con toque de humo tradicional. Su representante, Mariví Barbero, señaló que el galardón “es un reconocimiento a un trabajo que empezó hace 60 años”.

El taller de marroquinería contemporánea A Cuero Lento fue premiado por su aire renovador, su enfoque artesanal y sostenible y su labor divulgativa con talleres para estudiantes de arte. Su responsable, Angélica Salgado, aseguró que el reconocimiento supone “un impulso a un proyecto joven que ha recibido muy buena acogida”.

Casa Paco, comercio histórico dedicado a legumbres y especias, fue elegido por mantener su esencia tras tres generaciones y 55 años de actividad comercial. En la recogida del premio, Francisco Álvarez destacó que supone “un reconocimiento al trabajo familiar y al esfuerzo de asumir las riendas de un negocio histórico”, donde la selección directa de género “es recompensada cuando el cliente aprecia el producto”.

Por su parte, Juguetería Chapero recibió el Premio Comercio Excelente 2025 en reconocimiento a su papel como referente histórico de la ciudad, una empresa familiar con 125 años de vida que supo conservar su esencia mientras se adaptaba a los nuevos hábitos de consumo. Con tiendas en la Plaza Mayor y en la calle San Cosme, el negocio lleva cuatro generaciones que han impulsado procesos de modernización sin renunciar a valores como la cercanía, el asesoramiento personalizado y la pasión por el producto. La Cámara de Comercio destacó su continuidad empresarial, la innovación incorporada en áreas de gestión e imagen comercial y su contribución a que varias generaciones de burgaleses identifiquen el establecimiento como un punto de encuentro vinculado a la infancia. Con este reconocimiento, la entidad subrayó su capacidad para combinar tradición, profesionalidad e integración en el tejido social y comercial de la ciudad.

La campaña incluyó un sorteo en redes sociales con 345 participantes, y un cheque de 300 euros para invertir en los comercios premiados fue entregado a Patricia Landaburu Arasti, quien señaló a Atelier de Belleza Andrea como su comercio referente.