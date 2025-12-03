Detenido en Burgos un ladrón reincidente por robar en un bar y en un bazar con solo tres días de diferencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Burgos ha detenido y puesto a disposición judicial a un individuo multirreincidente, presuntamente responsable de dos robos con fuerza cometidos de madrugada durante los pasados días 13 y 18 de noviembre.

Bajo los denominadores comunes de ánimo de lucro y ataque a la propiedad ajena, este hombre ha sido ya arrestado en 2025 en un total de 15 ocasiones previas, por delitos tales como robos con fuerza en establecimientos, robos en interior de vehículos, hurtos, receptación e incluso dos robos con violencia.

Idéntico “modus”, peculiar camuflaje. Los últimos hechos delictivos que se le imputan fueron cometidos bajo un mismo modus operandi; una franja horaria muy concreta y contra bienes muy próximos entre sí.

Tal y como ha demostrado la investigación de la Policía Nacional, en ambos casos el detenido habría actuado forzando la puerta de entrada del local (un bar y un bazar situados en calles muy céntricas de Burgos), llevándose la recaudación y/o contenido de las respectivas cajas registradoras.

Curiosamente y con el objetivo de no ser identificado, estos dos hechos los ejecutó ocultando su cabeza con una bolsa de plástico. Según consta en el atestado policial, del bar logró llevarse unos 150 euros y un teléfono móvil, y del bazar apenas 30 euros y efectos de escaso valor.