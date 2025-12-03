La Universidad de Burgos inicia formalmente la reforma de sus estatutos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Claustro de Universidad de Burgos ha decidido hoy el inicio formal del proceso de reforma de sus estatutos tras aprobar la admisión a trámite del borrador de un nuevo texto estatutario presentado por el rector el pasado 7 de noviembre.

El borrador del nuevo articulado estatutario, llamado a reemplazar el existente, marco normativo de la institución que data de 2003, comenzará a ser discutido por los claustrales el próximo 18 de febrero de 2026, según acuerdo adoptado en la sesión celebrada esta mañana.

La comisión encargada de la redacción definitiva del texto, que será sometido a la aprobación del Claustro universitario y que deberá ser refrendado para su aprobación por, al menos, tres quintas partes de sus miembros, estará compuesto por el secretario general de la UBU y otros 16 miembros de la comunidad universitaria, según una lista consensuada previamente por la Mesa del Claustro y aceptada por su plenario. En dicha lista figuran 10 representantes del PDI, 4 del alumnado y 2 del colectivo PTGAS.

Tras el visto bueno del Claustro, que se produjo tras un ajustadísimo sufragio en el que se registraron 47 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, el rector José Miguel García reiteró ante los claustrales que el borrador de texto estatutario presentado responde al programa de gobierno con el que se presentó al cargo de máximo responsable de la UBU y “plantea una nueva estructura para la Universidad de Burgos, más ágil, ligera y con la capacidad de adaptarse a los venideros cambios regulatorios del sistema universitario. No tiene como objetivo suprimir los departamentos”, recalcó, sino crear una estructura de nuevas capas organizativas para la institución que, aunque mantengan los nombres de las actuales (áreas, centros) tendrán competencias distintas a las actuales. “Cumpliré mis promesas, como siempre he hecho, con honestidad y lealtad a la institución”, aseguró el rector para finalizar la primera sesión del Claustro.

En la segunda sesión del Claustro celebrado hoy en el Paraninfo, los miembros del plenario han elegido al catedrático de Derecho Miguel Ángel Iglesias Río como nuevo responsable de la Defensoría Universitaria de la Universidad de Burgos, cargo que ejercerá durante los próximos 6 años. Amparo Bernal López-Sanvicente, Jesús Sagredo González y Miguel Ángel Iglesias eran los tres candidatos postulados para sustituir a Julia Arcos al frente de la Defensoría.

En segunda votación, ya que en la primera ninguno de los tres candidatos obtuvo los 53 votos requeridos reglamentariamente para ser proclamado vencedor, Iglesias ha obtenido 56 apoyos, mientras que Bernal consiguió 35 votos.