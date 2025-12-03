Alcampo presume de su arraigo con Burgos: «30 años volando juntos»

El hipermercado Alcampo Burgos celebró su 30 aniversario con un acto que reunió a representantes municipales, empleados y proveedores.TOMAS ALONSO

Treinta años después de su apertura, el hipermercado Alcampo de Burgos conmemoró ayer con su clientela este aniversario en un acto celebrado en plena zona comercial, con la presencia de un numeroso grupo de trabajadores y multitud de clientes, curiosos y sorprendidos por este evento mientras realizaban sus compras del día. Una interacción buscada por la dirección del hipermercado para reflejar y reafirmar su conexión con la ciudad, su papel como motor económico local y su modelo de relaciones comerciales y humanas basadas en la cercanía.

Esta gran superficie, inaugurada en 1995, fue la primero de gran formato en la ciudad y desde entonces ha crecido de la mano de miles de familias burgalesas, proveedores del entorno y una plantilla estable que hoy supera los 240 empleados.

«Cuando se abrió este hipermercado en 1995, primero como Jumbo y un año más tarde como Alcampo, solo había una certeza, queríamos volar cerca de Burgos, con Burgos y para Burgos», recordó su directora, Carmen Odilón, quien hizo hincapié en que este centro trasciende su condición de «lugar donde venir solo a hacer la compra» ,dado que, en su experiencia «a lo largo de 30 años aquí se ha creado comunidad, se han construido vínculos y se han tejido relaciones que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias burgalesas».

Para Odilón, el aniversario presenta un valor simbólico añadido, ya que coincide con el primer año desde la reforma integral del hipermercado. «Esta renovación fue una escala necesaria antes del vuelo que estamos celebrando hoy. Fue un impulso, fue una promesa de futuro», afirmó, antes de destacar que «30 años volando juntos no es un lema, es un resumen perfecto de lo que hemos vivido».

A lo largo de su intervención, centró la atención en tres pilares, el equipo, los clientes y los proveedores. «A todos vosotros, a los 243 colaboradores, gracias en mayúscula. Gracias por vuestra energía, por vuestro cariño y por hacer que cada persona que entra por esta puerta sea bienvenida».

También agradeció la confianza de los clientes que han mantenido su fidelidad durante décadas y el compromiso de los proveedores locales. «Nuestros agricultores, carniceros, panaderos, artesanos, bodegueros llenan nuestros lineales de identidad. Sin ellos, este hipermercado no sería lo que es ni lo que ha sido durante 30 años».

Además del hipermercado, Alcampo cuenta en la ciudad con 11 tiendas de proximidad, dos de ellas abiertas los 365 días del año. «Desde 1995 han cambiado muchas cosas, la manera de comprar, la manera de comunicarnos, incluso la manera de vivir. Pero hay algo que permanece intacto: nuestras ganas de estar cerca de esta ciudad, de su gente, de sus barrios, de sus historias».

Integrado en la ciudad

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, recorrió el centro comercial acompañada por los direcivos de Alcampo y en su intervención ante trabajadores y clientes enfatizó que «hace 30 años, descubrió la modernidad» al convertirse en «el primero de los grandes espacios comerciales» que abría sus puertas en la ciudad. A mayores, Ayala valoró la convivencia del centro con el comercio de proximidad como un elemento que refleja la diversidad urbana. «Ciudad es todo. Ciudad es los pequeños comercios y también las grandes superficies. Porque al final están llamados a entenderse», señaló.

La alcaldesa mencionó también la capacidad del centro para generar empleo y mencionó a las «250 personas que trabajan aquí», así como para apoyar la economía y cultura local, como ocurre con iniciativas tradicionales como la romería y la paella de la Virgen Blanca en la que aporta todos los productors para su elaboración o «una cosa tan pequeña y tan especial y tan importante» como los caramelos que se repartirán en la próxima cabalgata de Reyes. Ayala reivindicó, además, la calidad de los productos de la región y el deber de promoverlos porque «tenemos los mejores productos», opinó, «y se lo tenemos que contar al mundo».

Proveedores rurales

Por su parte, el director territorial de Alcampo en Castilla y León, Jesús López, centró su intervención en el impacto económico de la compañía en la Comunidad y en el sentido del compromiso con el entorno. «Alcampo-Burgos representa quiénes somos en Alcampo, lo que queremos aportar y cómo entendemos el comercio en España y en Castilla y León».

Durante 2024, Alcampo compró productos por valor de más de 203 millones de euros a proveedores castellanos y leoneses, de los que 5,4M€ fueron compras directas a pequeños productores rurales. «Apoyar a lo local es una estrategia comercial del campo, es una convicción, es una forma de entender esta tierra, es una responsabilidad que tenemos con Castilla y León», remarcó.

Uno de los proyectos que destacó fue el bosque comestible del Valle de las Caderechas, en Rucandio, desarrollado por la Fundación Auchan. «Un espacio que empezó como una finca baldía y hoy es un paisaje vivo».

López cerró su discurso con una mirada al porvenir y enfatizó que aquí estuvimos, aquí estamos y aquí queremos seguir estando por muchos años juntos».