Así es el Belén Monumental de Fundación Círculo: Un clásico que este año se acerca a los niños como nunca

Fundación Círculo da el pistoletazo de salida a la Navidad 2025 y lo hace, como cada año, con la inauguración de su Belén Monumental, obra del maestro belenista Francisco Guerrero. El Nacimiento puede visitarse desde esta misma tarde y hasta el próximo 5 de enero en la sala de exposiciones Pedro Torrecilla.

Belén Monumental de Fundación Círculo creado por Francisco Guerrero.SANTI OTERO DOS ESCENAS Con una superficie de 120 metros cuadrados, el Belén se articula en dos escenas. En una de ellas, «se despliega un campo en el que se puede encontrar el Portal, la Anunciación, la adoración de los pastores y diversas muestras de la vida cotidiana», señala Guerrero.



Frente a esta escena, en el otro lado de la sala, se ubica la villa de la Navidad, con «casas y calles llenas de detalles y a los Reyes Magos acercándose a la villa sobre el puente y junto al palacio de Herodes».

Belén Monumental de Fundación Círculo creado por Francisco Guerrero.SANTI OTERO MÁS CERCA DE LOS NIÑOS Además de esta nueva disposición, la principal novedad de este año es que se ha rebajado sensiblemente la altura del Belén. «El objetivo es que los más pequeños puedan ver con claridad todas las figuras y disfrutar de los detalles por sí mismos», explicó el maestro belenista.



Belén Monumental de Fundación Círculo creado por Francisco Guerrero.SANTI OTERO CIENTOS DE FIGURAS Está compuesto por 100 figuras humanas de gran tamaño, «algunas de ellas con más de cien años de historia», apuntó el director de la fundación, Emilio de Domingo. A ellas se suman «otras 40 figuras humanas más de tamaño medio y alrededor de 300 figuras de animales de todo tipo», añadió.

Entre las figuras se esconde otra de las novedades de este año y es que como cada Navidad, el artista ha colocado una nueva pieza en la muestra, que «los visitantes deben encontrar». En esta ocasión «se trata de un peregrino», desveló.

Belén Monumental de Fundación Círculo creado por Francisco Guerrero.SANTI OTERO PASIÓN POR EL BELENISMO De Domingo puso en valor «el inmenso trabajo de Guerrero y su gran pasión por el belenismo». Una pasión que «al desmontar le hace pensar en cómo sorprenderá a los visitantes la próxima Navidad» y en la que le han acompañado «José, Eduardo y Jesús», las tres personas que «me han ayudado a montar el Belén». El artista puntualizó que «el montaje de la instalación se ha prolongado durante una semana» y «conlleva horas y horas de trabajo para que todo quede perfecto», explicó.

Belén Monumental de Fundación Círculo creado por Francisco Guerrero.SANTI OTERO BELENES DEL MUNDO Acompañando al belén, que el año pasado visitaron 10.000 personas, se podrá disfrutar de medio centenar de misterios de la colección de los hermanos Andrés y Mari Rodríguez y, además, «toda la sala estará adornada con frases sobre el espíritu navideño de paz, servicio y entrega, mientras que arropando al misterio principal habrá varios párrafos de villancicos clásicos», añadió Domingo. También como homenaje a la ciento cincuenta aniversario de Manuel Machado, el recorrido de se cierra con un poema que el autor dedicó al Nacimiento.



Belén Monumental de Fundación Círculo creado por Francisco Guerrero.SANTI OTERO ESPACIO CREATIVO Y BELÉN EN GAMONAL También como novedad dedicada a los niños, la sala incorpora este año un espacio creativo concebido como un juego. «Los más pequeños podrán realizar su propio Nacimiento en papel o llevárselo a casa y hacer en su hogar la actividad», apuntó De Domingo.



Esta actividad conecta el Belén tradicional con un nuevo Belén que se instalará en Gamonal, otra de las novedades de la propuesta navideña de la fundación. Con el objetivo de dinamizar y embellecer la ciudad, la fundación ha instalado un Belén en la calle Francisco Grandmontagne. Se trata de «una pieza realizada de forma íntegra en hierro y concebida como un conjunto artístico, que destaca por su belleza, su cuidadoso diseño y su carácter contemporáneo», explicó Laura Sebastián, directora de la fundación.



Para dar a conocer la pieza y animar a los burgaleses a que se acerquen a conocerlo, la fundación ha puesto en marcha un sencillo sorteo navideño a través de Instagram en el que se puede participar hasta el 7 de enero.



Belén Monumental de Fundación Círculo creado por Francisco Guerrero.SANTI OTERO PREGÓN Y CONCIERTO De forma paralela, la Fundación Círculo desarrollará un año más su programación navideña. El tradicional Pregón de Navidad tendrá lugar en la Nave Central de la Catedral de Burgos el jueves 18 de diciembre a partir de las 20.15 horas. La pregonera de este año es la Hija de la Caridad, Sor Isabel Olazagoitia, precursora de Proyecto Hombre y de Atalaya Intercultural. Cerrará el acto la coral ganadora del Certamen de Villancicos y el grupo Fetén Fetén que acompañará a la cantante Pasión Vega en un pequeño repertorio navideño.



El concierto de Navidad será el viernes 19 de diciembre a las 19.30 horas en el auditorio elcírculo en la calle Ana Lopidana. ‘Highlights: revelación’ traerá «una propuesta que combina música, iluminación y videomapping».

Belén Monumental de Fundación Círculo creado por Francisco Guerrero.SANTI OTERO CONCURSO DE VILLANCICOS El LXVII Concurso de villancicos tendrá lugar del 9 al 11 de diciembre y las 22 actuaciones se podrán seguir a través del canal de Youtube de la fundación. «La coral clasificada en segundo lugar participará en el espectáculo navideño del 16 de diciembre en el salón de actos de Plaza Nueva en Gamonal, que contará con la presencia de ‘El gran truquini’», señaló la directora de la fundación. Habrá dos pases: uno para las familias de las corales participantes y un segundo abierto al público general a las 19.45 horas.



Belén Monumental de Fundación Círculo creado por Francisco Guerrero.SANTI OTERO CERTAMEN DE BELENES ESCOLARES Al concurso de villancicos se suma el Certamen de Belenes escolares, que este año cuenta con catorce centros inscritos, dos de ellos de la provincia.