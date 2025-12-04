Centro Burgos impulsa la creatividad navideña con su II Concurso de Escaparates

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La asociación de comerciantes Centro Burgos ha lanzado el II Concurso de Escaparates de Navidad, una propuesta que pretende llenar de creatividad sus tiendas y multiplicar el atractivo comercial de las calles del centro durante las próximas semanas. La iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y enmarcada en el Programa de apoyo al comercio minorista, se desarrollará bajo el lema ‘Esta Navidad, la magia vuelve a las calles’.

El certamen se celebrará en el Centro Comercial Abierto que abarca la zona sur y el centro histórico de la ciudad, incluyendo el entorno de Bernardas. Los escaparates participantes deberán estar visibles al público desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero, coincidiendo con la temporada navideña.

Este concurso pretende, además de promover la actividad comercial, reforzar el papel del escaparate como espacio creativo con impacto cultural. Entre los objetivos marcados destaca el impulso al comercio de proximidad, la atracción de visitantes al corazón urbano de la ciudad y una reivindicación de la experiencia de compra como una forma de ocio social.

Desde Centro Burgos se plantea también una dimensión artística, al considerar el escaparate un elemento capaz de enriquecer el paisaje urbano durante las fiestas. La organización subraya que la acción contribuye a «diferenciar Burgos como ciudad creativa», integrando al comercio en la vida cultural de la ciudad y reforzando su candidatura a Capital Europea de la Cultura. Además, se busca estimular la participación ciudadana a través de redes sociales, incentivando la fotografía, la interacción digital y la difusión de los montajes más llamativos.

En esta segunda edición se han inscrito ya 15 establecimientos asociados, todos ellos con escaparate a la vía pública. Los comercios participantes mostrarán una pegatina identificativa en sus cristales para facilitar su localización y fomentar el recorrido del público por los distintos montajes.

El jurado tendrá en cuenta aspectos como la originalidad, el diseño, la iluminación, la presentación del producto o la armonía de colores, entre otros. Se concederá un primer premio de 1.000 euros al Mejor Escaparate Navidad Centro Burgos. Además, se otorgarán cinco Menciones Especiales, dotadas con 250 euros cada una, en las categorías de Originalidad, Escaparate Más Atrevido, Iluminación, Adecuación al Producto y el Escaparate Más Votado en redes sociales.

La deliberación correrá a cargo de un jurado compuesto por un representante de la asociación, el concejal de Comercio y un artista local y el nombre de los galardonados se conocerán durante la semana del 22 de diciembre. Los comercios seleccionados recibirán también un diploma acreditativo tanto para el establecimiento como para los responsables del montaje.

Centro Burgos ha hecho un llamamiento a que más establecimientos de la zona centro y sur se sumen a esta propuesta y conviertan sus escaparates en «un auténtico acontecimiento navideño», recordando que «el mejor vendedor de un comercio es su escaparate».

La ciudadanía está invitada a recorrer la zona, fotografiar los escaparates, compartir sus imágenes y, sobre todo, realizar sus compras navideñas en el comercio local. La campaña contará con una amplia difusión en medios y redes, y con la implicación activa de los comercios participantes.