«Hay empresas que buscan personas a las que no se les note la discapacidad»

Decimoctava edición de la gala anual y entrega de premios de Cocemfe Burgos.

A ras de suelo para que nadie se sintiese excluido. Si alguien no puede subir al escenario, nadie sube. La premisa de Cocemfe Burgos se cumplió de nuevo este jueves, a rajatabla, durante la décimoctava edición de su gala anual en el monasterio de San Agustín. Lo ideal, para futuras ocasiones, sería contar con una rampa que facilite el acceso a todo el mundo «en las mismas condiciones».

El pretexto era el mismo de siempre: agradecer públicamente la labor diaria de diferentes personas y entidades en favor de la discapacidad. Los premios, en esta ocasión, recayeron sobre Mirian Martín (Compromiso social); Juan José Frías, del Café Frías de Villalmanzo (Negocio comprometido), Batucada Batubulán (Asociación Cultural Musical Amable), Angelita Díez (Trayectoria personal comprometida) y Lidia de los Mozos (Acción voluntaria). En paralelo, la entidad rindió homenaje a la recientemente desaparecida Asociación Burgalesa de Laringectomizados (Abul).

Motivos había de sobra para brindar. Para Emma Ruiz, técnica de empleo de Cocemfe Burgos, 2025 ha estado marcado por el desarrollo de un sinfín de actividades encaminadas a «visibilizar» el potencial de las personas con discapacidad. La más destacada, en su opinión, fue el certamen Cultura y Talento: el dúo perfecto, promovido por la Plataforma del Tercer Sector el pasado 15 de noviembre en el Fórum Evolución con el fin de promover la inclusión en el marco de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Un auténtico placer, sin duda, colaborar con otras asociaciones de la ciudad en una iniciativa donde el arte, en distintas disciplinas, adquirió nuevos significados. Como también lo fue poner en marcha ese aula polivalente a la que tanto partido se está sacando. En materia sociolaboral, por ejemplo, se han impartido a lo largo de este año una decena de formaciones relacionadas con la informática, el manejo de teléfonos móviles o la búsqueda activa de empleo.

«Le hemos dado mucho potencial», asegura Ruiz plenamente satisfecha tras comprobar que este espacio ha permitido satisfacer con creces diversas necesidades. No obstante, la integración de los usuarios en el mercado laboral continúa siendo una asignatura pendiente. De ahí la obligación de «seguir luchando constantemente».

«Muchas empresas están concienciadas, pero otras no», subraya la técnica de Cocemfe mientras revela una realidad tan incomprensible como demoledora: «Hay empresas que buscan perfiles de personas a las que no se les note la discapacidad». Eso sí, luego «quieren los incentivos económicos y producción a tope».

Ante este panorama «complicado», no queda más remedio que redoblar esfuerzos en pro de la «concienciación». Y demostrar, con hechos, que las personas con discapacidad «son totalmente válidas y pueden realizar su trabajo igual que cualquiera». Mal que pese, las técnicas de empleo de Cocemfe Burgos deben lidiar con «bastantes retos diarios». Pero al mal tiempo buena cara, porque «poco a poco se va avanzando y cada vez hay más empresas comprometidas».

Más allá de este fenómeno, la entidad se fija como objetivo «aumentar los servicios» en 2026. En la medida de sus posibilidades, desde luego. De entrada, se intentará al menos que Fisioterapia y Psicología se puedan atender desde la propia sede para evitar desplazamientos.

Apoyo mutuo

La gala de Cocemfe Burgos no solo se concibió como un cálido homenaje con afán reivindicativo. Como novedad, también se presentó una campaña de apoyo mutuo con Zona G y Centro Burgos para «sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de consumir en el comercio local». En este sentido, la entidad considera indispensable estrechar el vínculo con todos aquellos pequeños negocios, de la ciudad y del medio rural, que «realmente colaboran de manera continuada y desinteresada con proyectos solidarios, actividades comunitarias y campañas de concienciación». Nada que ver, enfatizan, con «las grandes plataformas y empresas de fuera» que «no suelen participar ni contribuir al desarrollo del asociacionismo burgalés».