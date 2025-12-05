Antolin hace caja en India y vende activos a un fabricante local por 159 millones de euros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La multinacional burgalesa Antolin hace caja en la India donde una operación de compraventa le va a suponer una inyección millonaria que se suma a otras medidas recientes orientadas a reforzar el balance de la compañía, recogidas dentro del plan de desinversiones anunciado al mercado.

Antolin anuncia que ha alcanzado un acuerdo para desprenderse de tres entidades legales en India que serán adquiridas por la compañía local Shriram Pistons & Rings Ltd por 159 millones de euros.

La operación de venta, que se desarrolla como parte del plan de refuerzo financiero del grupo burgalés, se completará en las próximas semanas y conllevará que la india de componentes para la fabricación de motores asuma la incorporación de más de 1.500 empleados, incluidos puestos subcontratados, a la estructura de Shriram Pistons & Rings.

El perímetro de negocio traspasado genera unos ingresos anuales de alrededor de 110 millones de euros y se dedica a la producción de soluciones para interiores de vehículos, desde revestimientos de techo hasta piezas de acabado e iluminación. Como parte del acuerdo, Antolin y Shriram Pistons & Rings Ltd han suscrito una licencia tecnológica de largo recorrido destinada a asegurar el suministro a los clientes y mantener los estándares de calidad que caracterizan a la compañía española.

La firma india especializada en componentes de automoción, suministra componentes tanto a Fabricantes de Equipos Originales (OEM). Fue fundada en 1963 y tiene su sede principal en la India, donde cuenta con una gran presencia en el mercado de componentes para una amplia variedad de vehículos (coches, vehículos comerciales, motocicletas, tractores, etc.) y motores estacionarios. como al mercado de repuestos (Aftermarket) bajo marcas como SPR y USHA.

Tras la desinversión, Antolin mantendrá operativas sus oficinas en Pune y Hyderabad como puntos de apoyo a su desarrollo global, además de conservar su alianza con Krishna Maruti Limited.

“Estamos implementando una estrategia clara", explica la directora ejecutiva de Antolin, Cristina Blanco, quien enfoca el objetivo de esta operación en "mejorar nuestra estabilidad financiera y reforzar la liquidez, centrándonos en las áreas donde nuestra empresa puede aportar el mayor valor"

Una vez completado el proceso de venta, la multinacional burgalesa confía en que sus operaciones en India "prosperarán bajo la propiedad de Shriram Pistons & Rings". A mayores, Blanco expresó el "sincero agradecimiento" de la compañía con sede en Villafría "a todo el equipo en India por su destacada contribución al éxito de este negocio”.

La desinversión en India se suma a otras medidas recientes orientadas a reforzar el balance de la compañía, recogidas dentro del plan de desinversiones anunciado al mercado.