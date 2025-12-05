Iberdrola hace desaparecer un viejo transformador eléctrico junto al Castillo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La entrada al casco histórico de Burgos por la calle Francisco Salinas presenta ya un aspecto renovado tras la actuación de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, que ha eliminado antiguas infraestructuras eléctricas aéreas para contribuir a la mejora del entorno urbano, incrementar la seguridad y reforzar la calidad del suministro eléctrico.

La intervención ha supuesto una inversión de 62.000 euros y ha incluido la retirada de un centro de transformación a la intemperie, dos líneas de baja tensión y dos tramos de línea aérea de media tensión, de 137 metros de longitud, que cruzaban enclaves emblemáticos como el parque del Castillo y las inmediaciones del Hospital Fuente Bermeja. Como parte de este proceso, también se ha reconfigurado la red de baja tensión para garantizar el suministro eléctrico a 83 usuarios, adaptando sus contratos a la tensión estandarizada.

La entrada por Francisco Salinas luce sin cableado tras la actuación de i-DE.ECB

Con esta actuación, se reduce notablemente el impacto visual en uno de los accesos principales a la ciudad y se refuerza la seguridad en la vía pública, al tiempo que se avanza hacia una red más moderna, eficiente y fiable.

El proyecto forma parte del compromiso de i-DE con una distribución eléctrica segura y respetuosa con el entorno, y se enmarca en un plan de actuaciones más amplio que contempla nuevas mejoras en el entorno del Castillo de Burgos, un Bien de Interés Cultural situado en pleno trazado del Camino de Santiago. El objetivo es continuar con la transformación de la infraestructura eléctrica hacia un modelo más sostenible, que proteja tanto el medio ambiente como el patrimonio histórico de la ciudad.