La Navidad irrumpe en Gamonal con el comercio de barrio dinamizado como nunca

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Del Black Friday a la Navidad en un abrir y cerrar de ojos. El pequeño comercio de Burgos trata de cerrar el año de la mejor manera posible y la asociación Zona G de Gamonal ya se ha puesto en marcha para incentivar las compras en el barrio. La nueva campaña, con 90 establecimientos adheridos, compagina exitosas iniciativas pasadas con «novedades» especialmente diseñadas para fidelizar clientes de toda la ciudad.

«Los comerciantes están muy ilusionados», asegura el presidente de Zona G, Miguel Ángel Iniesta, con la esperanza de que esta campaña permita «redondear el año como se debe». Para ello, resulta imprescindible «dinamizar todo lo que podamos» e intentar, en la medida de lo posible, «atraer clientes del centro y que circule el espíritu navideño». Nada mejor, por cierto, que recordar la amplitud del aparcamiento disuasorio de Las Torres a quienes decidan venir en coche.

No podía faltar el tradicional calendario solidario de Zona G cuyo reparto ya ha comenzado. Con una tirada de 10.000 ejemplares para «llegar al máximo número de vecinos posible», colaboran en esta ocasión 13 artistas locales en favor de una docena de ONG (Almia, Grupo Scout La Yecla, Cocemfe Burgos, Nuevo Futuro, AFAea, Huerteco, Aprodisi, Fundación Kivu Jambo-Proyecto Rubare, Admobu, Adacebur, Asdibur y Ven con Nosotros).

También se repartirán 5.000 cartas para que los más pequeños se encomienden a los Reyes Magos. La lista de regalos, según detalla Iniesta, podrá entregarse en los buzones que la asociación habilitará en las tiendas adscritas a la campaña. Por si fuera poco, se han adquirido 60 kilos de caramelos para endulzar las fiestas.

Con el fin de innovar respecto a campañas anteriores, Zona G entregará postales navideñas. Lo que se busca, fundamentalmente, es «recuperar la tradición» y, al mismo tiempo, enviar un «mensaje de agradecimiento» a quienes apuestan por realizar sus compras en las tiendas de barrio. Además, queda pendiente de desvelar una «sorpresa» a finales de diciembre.

Se mire por donde se mire, el consumo en cualquier época del año entra por la vista. En base a ello, 26 establecimientos participarán en el Concurso de Decoración Navideña. Para ganar, hay que recabar el mayor número de likes en redes sociales tras mostrar el trabajo realizado. Una estrategia de marketing eficaz a la que se sumará la difusión de 39 vídeos promocionales donde los comerciantes dan ideas a la hora de agasajar a nuestros seres queridos. Aparte, cabe la posibilidad de hacerse con una tarjeta regalo para comprar en Gamonal.

Después de un Black Friday que «ha funcionado razonablemente bien» pese a que «la coyuntura económica es la que es», Iniesta agradece el «esfuerzo por parte de los establecimientos en sacar una buena campaña». En esa misma línea, el concejal de Comercio, César Barriada, no duda en destacar el desempeño de Zona G a la hora de «dinamizar en todas sus vertientes el comercio local apostando por integrar la modernidad con lo tradicional».

El enemigo a batir, como siempre, será el comercio online. «Podemos luchar con páginas web y con la parte logística que queremos implementar para llegar también a la vivienda del cliente», esgrime el presidente de Zona G a sabiendas de que, hoy por hoy, ya es posible «recibir nuestras cosas el mismo día o al siguiente» en muchas tiendas de toda la vida. Mención aparte merecen los precios, donde no siempre es fácil competir. No en vano, ninguna plataforma podrá competir jamás en «calidad, atención, cercanía y cariño».