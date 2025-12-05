Consumo otorga 135.668 a la Junta Arbitral de Consumo de Burgos, la más cuantiosa de España

Un ciudadano en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en una imagen de archivo.ECB

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha premiado el "gran trabajo" que realiza la Junta Arbitral de Consumo de Burgos y le ha concedido una subvención de 135.668 euros, la más alta entre las 33 que se han presentado, según ha detallado el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada.

El edil ha subrayado el "trabajo" que se desarrolla desde este ente y el "mérito" que supone superar a ciudades como Terrassa, que se lleva 84.000 euros o Alicante, con 79.000 euros. También se han detallado los importes obtenidos por otras localidades de la Comunidad, como León (47.612), Ávila (22.880), Salamanca (28.000), Soria (16.000) o Valladolid (38.000).

La Junta Arbitral de Consumo de Burgos es el ente que gestiona en el Ayuntamiento el sistema extrajudicial de resolución de conflictos específico para los problemas entre los consumidores y las empresas o profesionales. Se le otorga una relevancia especial, ya que tiene carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes.

Uno de los brazos de esta entidad es la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), que está en la actualidad en proceso de nombrar un nuevo director por concurrencia competitiva.

NAVIDAD Y BONOS

La Comisión de Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento de Burgos ha dado cuenta también de la puesta en marcha del Mercado Navideño, organizado por Coarte, y que alcanza la edición número 28. Esta abierto desde el 29 de noviembre en los andenes del paseo del Espolón y el paseo Marceliano Santamaría.

En esta edición hay 26 expositores de los que 23 corresponden a artesanía y tres al ámbito de la alimentación. Reúne a 12 artistas de fuera de la ciudad, de los cuales uno de ellos proviene de Francia, junto a los 14 locales. El Ayuntamiento de Burgos realiza una aportación de 13.215 euros y estará abierto hasta el próximo día 5 de enero.

Respecto a los bonos al consumo, el Ayuntamiento ha aclarado que los comercios adheridos a la campaña van a empezar a recibir el 70 por ciento de las ventas, después de que el Ayuntamiento recibiera en la jornada del jueves, la documentación relativa a los poderes necesarios para reconocer las firmas de los avales, lo que entre jurídicos se conoce como bastantear.

Barriada también ha confirmado que el borrador de presupuesto de 2026 incluye una partida de 360.000 euros para la "dinamización del comercio", que se completará con una modificación de crédito hasta alcanzar 1,5 millones comprometidos por la alcaldesa Cristina Ayala.