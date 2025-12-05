De la pizarra a los robots: Así fue la jornada tecnológica de 200 escolares de Burgos
Los alumnos han participado en la segunda edición de TecnoBurgos for Kids, una cita organizada por Fundación ASTI y ProBurgos
Más de 200 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de los centros Maristas Liceo Castilla, Jueces de Castilla, Venerables y Fernando de Rojas han participado en la segunda edición de TecnoBurgos for Kids, una jornada educativa que busca acercar a los escolares burgaleses a las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y fomentar vocaciones científico-tecnológicas entre el alumnado.
Retos tecnológicos
El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo (ProBurgos), y la Fundación ASTI celebraron en el Fórum Evolución, esta cita educativa en la que los alumnos pudieron aprender, colaborar y enfrentarse a distintos retos tecnológicos junto a compañeros de otros centros educativos.
Preparando un robot
A lo largo de la mañana, los escolares se organizaron en equipos, eligieron un nombre y recibieron un robot educativo con el que han trabajado en programación y robótica. De la mano de formadores especializados y de sus docentes, cada grupo ha entrenado y preparado a su robot para superar los distintos desafíos planteados.
Un torneo
La jornada ha culminado en el auditorio con un torneo final, en el que los equipos han puesto a prueba lo aprendido y han competido por alzarse con uno de los premios.
Aproximación a la tecnología
Tanto la estructura de la actividad como los kits robóticos, proporcionados por la Fundación ASTI, están diseñados como una primera aproximación práctica a la tecnología, promoviendo competencias como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.
La iniciativa, que regresa al Fórum Evolución con una excelente acogida, forma parte del acuerdo suscrito este 2025 entre el Ayuntamiento de Burgos, a través de ProBurgos, y la Fundación ASTI para impulsar el talento tecnológico en la ciudad.
La iniciativa, que regresa al Fórum Evolución con una excelente acogida, forma parte del acuerdo suscrito este 2025 entre el Ayuntamiento de Burgos, a través de ProBurgos, y la Fundación ASTI para impulsar el talento tecnológico en la ciudad.