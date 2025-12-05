De la pizarra a los robots: Así fue la jornada tecnológica de 200 escolares de Burgos

Más de 200 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de los centros Maristas Liceo Castilla, Jueces de Castilla, Venerables y Fernando de Rojas han participado en la segunda edición de TecnoBurgos for Kids, una jornada educativa que busca acercar a los escolares burgaleses a las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y fomentar vocaciones científico-tecnológicas entre el alumnado.

Instante de la jornada.TOMAS ALONSO Retos tecnológicos El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo (ProBurgos), y la Fundación ASTI celebraron en el Fórum Evolución, esta cita educativa en la que los alumnos pudieron aprender, colaborar y enfrentarse a distintos retos tecnológicos junto a compañeros de otros centros educativos.



Instante de la jornada.TOMAS ALONSO Preparando un robot A lo largo de la mañana, los escolares se organizaron en equipos, eligieron un nombre y recibieron un robot educativo con el que han trabajado en programación y robótica. De la mano de formadores especializados y de sus docentes, cada grupo ha entrenado y preparado a su robot para superar los distintos desafíos planteados.



Instante de la jornada.TOMAS ALONSO Un torneo La jornada ha culminado en el auditorio con un torneo final, en el que los equipos han puesto a prueba lo aprendido y han competido por alzarse con uno de los premios.

