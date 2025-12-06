Nuevas Generaciones del PP reivindica la defensa de la Constitución ante las "amenazas constantes" del PSOE al Estado de derecho

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Miembros de Nuevas Generaciones del PP de Burgos celebraron hoy el Día de la Constitución con un acto de homenaje en la capital, en el que su presidenta regional, Andrea Ballesteros, defendió la vigencia de la Carta Magna frente a las “amenazas constantes” que sufre el Estado de derecho por parte del PSOE, con la reciente ley de amnistía o las entradas en prisión del exdiputado socialista José Luis Ábalos o el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán. Arropada por dirigentes del PP, entre ellos senadores, diputados provinciales y concejales, llamó a “preservar el marco legal que garantiza igualdad, dignidad y libertad a todos los españoles”.

Ballesteros sostuvo que la Carta Magna “no es un eco del pasado, sino un proyecto de futuro” y alertó de que España atraviesa “una situación inédita que no se puede consentir”. En este sentido, vinculó esas “amenazas” a ejemplos como la ley de amnistía, que motiva “golpes constantes a la igualdad de los españoles ante la ley”. “Hoy más que nunca tenemos que reivindicar ese espíritu de la transición, ese marco sobre el que pivota todo lo que ocurre en nuestro país desde hace 47 años”, subrayó.

La dirigente regional de NNGG puso el acento en la condición generacional de los participantes. “Somos una generación nacida en democracia y tenemos que preservar ese marco que nos permite vivir en libertad”, señaló antes de incidir en que la Constitución “debe animar a seguir adelante como país”. A su juicio, el texto aprobado en 1978 continúa siendo “la piedra angular sobre la que pivotan nuestros derechos y libertades”, recoge Ical.

Ballesteros recordó que la celebración del Día de la Constitución es una tradición mantenida por Nuevas Generaciones “en distintas provincias de Castilla y León”, con actos que pretenden “visibilizar la vigencia del Estado de derecho y la responsabilidad de los jóvenes de protegerlo”. “La Constitución no son ecos del pasado; es una carta magna que debe proyectarnos al futuro”, insistió, informa Ical.

Preguntada por una posible reforma constitucional, la presidenta regional afirmó que ese debate corresponde al ámbito estatal y a los representantes nacionales del partido, pero reiteró que lo esencial es “defender el espíritu que los españoles se dieron hace 47 años para sacar adelante un proyecto común de convivencia”.

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones de Burgos, Pablo Blanco, destacó que el acto se celebra “como cada año”, aunque este 6 de diciembre llega “con preocupación por la situación nacional”. Lamentó que la Constitución “no se está utilizando como se debería” y afirmó que la organización juvenil “debe salir a la calle a defenderla”. Blanco citó los casos recientes de corrupción y la entrada en prisión de representantes públicos como ejemplo de “situaciones inadmisibles que no se pueden permitir”.

Tanto Ballesteros como Blanco agradecieron el apoyo del Partido Popular de Burgos y la presencia de cargos institucionales que, según destacaron, respalda “la labor de Nuevas Generaciones en la defensa de la Constitución”. La dirigente regional subrayó que el homenaje es “un día para recordar y conmemorar, pero también para reivindicar el Estado de derecho y la igualdad ante la ley”, principios que, afirmó, “no pueden darse por garantizados y requieren ser defendidos”.