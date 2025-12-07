Gasto en las Navidades de 2025. ¿En qué se va el presupuesto navideño?

Alimentación se lleva un pico importante del presupuesto, pero no es en lo que más gastarán estas Navidades los burgaleses.TOMAS ALONSO

Se acercan las Navidades y el desembolso para disfrutar de la alegría de estas fechas será el más alto. «Este año será la Navidad más cara que hayan tenido que afrontar los consumidores», señalan desde la Asociación Española de Consumidores, Asescon. De ahí que prácticamente en todas las provincias el presupuesto navideño crezca respecto al año pasado. Burgos no es menos.

Los burgaleses incrementarán en un 20% su gasto en estas fechas. La encuesta de consumo navideño de Asescon refleja que cada burgalés destinará, de media, 1.354 euros para disfrutar de estas fechas. Son 227 euros más que hace un año. Con estos números, la provincia de Burgos se sitúa como la segunda que más gasta de Castilla y León, seguida del presupuesto de los vallisoletanos que está en 1.437 euros de media, y la segunda donde más crecen las cantidades destinadas a la Navidad, solo superada por Ávila.

¿En qué incrementan su gasto navideño los burgaleses? El concepto donde se van gran parte del presupuesto es en regalos, pero lo que más crece es el ‘apoyo logístico’ a Papá Noel y Reyes Magos. El gasto en juguetes es la partida que más ha crecido en el último año. Los burgaleses gastarán de media 244 euros, el menor gasto en esta partida de todas las provincias de Castilla y León, pero el que más sube con un incremento del 51,2%. El año pasado destinaban a juguetes 154 euros.

La segunda partida que más crece en el último año es el apartado otros gastos. Aquí se incluyen adornos e iluminación navideña. La decoración, cada vez más visible en el exterior de las viviendas burgalesas, y otros gastos se disparan un 42,8% aunque a penas llegan a 100 euros. Son 30 más que en las Navidades pasadas.

La partida de mayor gasto navideño en Burgos son los regalos. Agasajar a familiares y amigos se lleva un buen pellizco del presupuesto con 345 euros de media, son 75 más que hace un año. En 2024 se gastaron en regalos 270 euros.

Otro pellizco importante de la cartera se va en alimentación. Es donde más han subido los precios en los últimos tiempos y se nota porque los burgaleses visten la mesa en estas fechas señaladas con productos de calidad. Este año las comidas costarán 300 euros de media, a penas diez más que hace un año, lo que supone un incremento del 3,4% muy similar al IPC (un 2,7% hasta noviembre). Un gasto importante en Burgos, son los que más gastan del país, es en Loterías. Según la encuesta de Asescon son 165 euros de media por burgalés, 15 euros más que el año pasado.

Donde el gasto está algo más plano, es en el ocio. Las cenas, salidas con familiares y amigos o viajes suben un 9%, pero no destacan como gasto principal, como sucede en otras provincias de la región. A este apartado los burgaleses destinarán 211 euros de media. El año pasado fueron 193. La tendencia a vivir más fuera que dentro las fiestas navideñas aún no es tan acusada en la provincia de Burgos como en otros lugares.