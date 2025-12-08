El precio de la vivienda en Burgos se desboca y el centro ya está en máximos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El mercado residencial de Burgos ha cerrado noviembre con un nuevo alza en el precio de la vivienda en venta, después de encadenar una secuencia de incrementos mensuales apenas interrumpida desde el inicio del año. El valor medio por metro cuadrado se situó en 2.075 euros, lo que supone una subida del 14,26 % respecto a enero, cuando el dato arrancó en 1.816 euros. Ese repunte, de 259 euros en apenas once meses, que se ha ido construyendo a lo largo de todo el ejercicio acerza el coste del metro cuadrado al récord histórico que se alcanzó también un mes de noviembre, pero en el año 2008. En aquel momento, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, el precio en promedio del metro cuadrado se había elevado a los 2.176€/m2, lo que significa que en la actualidad cuesta solamente un 4,6% menos que en aquel momento en el que la vivienda estuvo más cara, según los datos del portal inmobiliario Idealista.

El único descenso significativo de este año, además, fue nada más comenza y se produjo precisamente en enero. Tras el cierre de 2024, el mercado ajustó el precio un 2,6 por ciento, un retroceso que rebajó el coste hasta los 1.816 €/m2.

Sin embargo, ese ajuste inicial dio paso a una dinámica sostenida de crecimiento. En febrero, los precios repuntaron un 1,9%, y en marzo se registró la mayor subida mensual del año, con un 3%. A partir de ahí, el mercado entró en una fase de oscilaciones leves pero constantes, donde cada avance, por modesto que fuera impulsaba la progresión al alza del coste de los pisos.

Mayo introdujo una breve pausa con un ligero retroceso del 0,3%, que no alteró la tendencia general y en los meses posteriores, la evolución retomó su ritmo. Con la llegada del verano los precios se aproximaban a la barrera de los dos mil euros y junio cerró con una subida del 0,5%; julio, con un 1,8%; agosto, con un 2,1%.

Fue en septiembre cuando el precio medio superó por primera vez en el año la barrera de los 2.000 euros por metro cuadrado, un umbral simbólico que no se había alcanzado hasta ese momento. A continuación octubre y noviembre no han hecho sino confirmar el alza hacia este nuevo nivel de precios: primero con una subida del 1,5%, después con dos incrementos consecutivos del 1,2 por ciento, que cierran el periodo con una clara consolidación en la franja más alta de precios registrada hasta la fecha desde hace 17 años.

Los datos 44.265€

Ahorro . Comprar un piso de 65 metros sale 44.265€ más barato en la zona sur que en el centro.

2.623€/m²

Récord . Es precio en promedio por metro cuadrado en noviembre en el centro histórico.

2.075€/m²

Subida . Es precio en promedio por metro cuadrado en noviembre en la ciudad. El incremento acumulado entre enero y noviembre fue del 14,26%.

Viviendas en construcción en la calle Lazarillo de Tormes.TOMÁS ALONSO

Va por barrios

Cabe señalar que al analizar la evolución de los datos recopiados por portal inmobiliario Idealista sobre las propiedades que tiene a la venta en la capital burgalesa aparecen viariaciones signficativas en el encarecimiento de la vivienda en función de los distintos distritos de la ciudad. Así, hay que resaltar que el centro histórico es el barrio que más se ha encarecido este año y lo ha hecho a tal nivel que el coste del metro cuadrado ha acalzado su máximo histórico el pasado mes de noviembre. Cada metro cuadrado de vivienda construida se paga a 2.623 €/m2, después de encarecerse un 1,2% en noviembre, con un alza en lo que va de año del 3,2%. Este salto hacia adelante refrenda que comprarse un piso el casco antiguo de Burgos es aventurarse en el mercado inmobiliaro más caro de la ciudad.

De hecho, existe una diferencia abismal entre el centro histórico, que tiene el metro cuadrado más caro (2.623 €/m2) y la zona Sur y barrio de Cortes, donde un piso sale por 681€/m2 más barato. Es decir, que un apartamento tipo de 65m2 se anunciaría por 170.495€ si estuviera ubicado en el casco antiguo y por en la zona sur por 126.230€ si su emplazamiento fuera en la zona sur. Son más de 44.000 euros de diferencia.

Obra de un edificio de viviendas en la zona sur, junto a la calle Madrid.SANTI OTERO

Pero esa divergencia en el coste de la vivienda entre el barrio más caro y el más barato podría prolongarse poco tiempo ya que el mercado se está ajustando y es precisamente la zona sur el área de la ciudad en la que más se ha encarecido el coste de los pisos en lo que va de año. Nada menos que un 13%, por encima de la media de la ciudad (+12,3%) y de otros barrios que cada vez son más caros para vivir como Villimar (incluidos los V1 - V2 - S3 - S4 y San Cristobal), donde sube un 11%; y el centro (+10,6%). Sólo se libra una zona de la capital burgalesa, la de la Universidad y Huelgas donde el coste de la vivienda ha caído desde enero un 3,7% y es, además, el área en la que más lejos están los precios de su máximo histórico (-16,2%).

Esa carestía también acarrea un efecto para los inversores y un comprador que hubiera adquirido en noviembre del año pasado una propiedad media en Burgos tendría ahora un activo revalorizado en más de un 12%, un diferencial notable en tan corto plazo. Pero para quienes llegan tarde al mercado, este escenario de precios plantea una situación problemática en la que el umbral de entrada se aproxima a los máximos históricos y no hay señales claras de que la tendencia vaya a invertirse en el corto plazo.