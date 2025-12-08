Heridas dos jóvenes en Ibeas y una niña de 22 meses en la A-1 en Burgos

Circulación en la tarde del lunes en el punto de la A-1 en el que horas antes un camión embistió a un turismo ocupado por una familia.DGT

La provincia de Burgos ha cerrado el puente festivo con dos accidentes de tráfico registrados en la jornada del lunes, ambos con personas heridas aunque, en principio sin gravedad, en un día en el que la circulación se vio condicionada por el regreso de miles de vehículos a sus puntos de origen.

El primero de los siniestros se produjo este lunes a las 14:07 horas en el kilómetro 6 de la carretera BU-V-8004, en el término municipal de Ibeas de Juarros. Un turismo se salió de la vía y volcó. En el vehículo viajaban dos jóvenes de 19 y 20 años que resultaron heridas con contusiones. Ambas estaban conscientes en el momento de la asistencia y fueron atendidas por una ambulancia de soporte vital básico enviada por Emergencias Sanitarias - Sacyl. La Guardia Civil de Tráfico reguló la circulación en la zona.

Dos horas más tarde, a las 16:13h, se produjo una colisión por alcance en la circunvalación de Burgos, en la autovía A-1, kilómetro 238, en sentido País Vasco. Un camión impactó contra un turismo a la altura del barrio de Cortes, en un tramo anterior a los antiguos peajes de Castañares. En el coche viajaban dos adultos y un bebé y los tres se encontraban conscientes. Se atendió tan sólo a la menor, de 22 meses, que fue trasladada en la ambulancia de soporte vital básico al hospital de Burgos.

Ambos incidentes se han producido en el tramo final de la operación especial de tráfico del puente, durante la cual se habían previsto 91.000 desplazamientos en la provincia en el periodo comprendido desde el pasado viernes a las tres de la tarde y hasta la medianoche del lunes, con un despliegue especial de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargó de reforzar la vigilancia en los puntos con mayor circulación.