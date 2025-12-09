El Correo de Burgos

Un herido grave y ocho leves en Burgos en accidentes de tráfico durante el puente

El día con más tráfico fue el viernes 5 de diciembre por la tarde

Imagen de archivo de tráfico captado por la cámara de Tráfico en Pancorbo.

Imagen de archivo de tráfico captado por la cámara de Tráfico en Pancorbo.DGT

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

La operación especial de Tráfico 'Constitución-Inmaculada 2025’ que dio comienzo a las 15 horas del viernes 5 de diciembre y ha finalizado a las 24 horas del lunes 8 de diciembre, se ha desarrollado en las carreteras de la provincia de Burgos con un tráfico intenso. 

Las mayores intensidades se registraron en la tarde del viernes 5 de diciembre, alcanzando los 2.848 vehículos/hora y sentido en las principales vías de nuestra provincia: A-1, A-231 y A-62.

En el periodo comprendido en esta operación especial de tráfico han ocurrido cuatro accidentes con víctimas, ninguno de ellos mortal, con el resultado de un herido grave (hospitalizado) y ocho heridos leves.

