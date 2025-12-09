Un herido grave y ocho leves en Burgos en accidentes de tráfico durante el puente

Imagen de archivo de tráfico captado por la cámara de Tráfico en Pancorbo.DGT

La operación especial de Tráfico 'Constitución-Inmaculada 2025’ que dio comienzo a las 15 horas del viernes 5 de diciembre y ha finalizado a las 24 horas del lunes 8 de diciembre, se ha desarrollado en las carreteras de la provincia de Burgos con un tráfico intenso.

Las mayores intensidades se registraron en la tarde del viernes 5 de diciembre, alcanzando los 2.848 vehículos/hora y sentido en las principales vías de nuestra provincia: A-1, A-231 y A-62.

En el periodo comprendido en esta operación especial de tráfico han ocurrido cuatro accidentes con víctimas, ninguno de ellos mortal, con el resultado de un herido grave (hospitalizado) y ocho heridos leves.