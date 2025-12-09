La consejera González Corral aborda la crisis sanitaria ganadera y la PAC en Burgos

Imagen de una edición anterior de un Club de Prensa organizado por El Correo de Burgos junto a Ibercaja.SANTI OTERO

La situación del campo castellano y leonés volverá a primer plano mañana con la presencia de la consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral, en el Club de Prensa organizado por El Mundo–El Correo de Burgos con el patrocinio de Ibercaja. El encuentro, titulado “Los retos del sector primario de Castilla y León: Perspectivas 2026”, se celebrará a partir de las 9.30 horas en el salón de actos de Ibercaja / Fundación Círculo, en la plaza de España de Burgos, bajo la conducción del director de El Correo de Burgos, Ricardo Gª Ureta.

La cita llega en un momento en el que las crisis sanitarias han marcado la agenda del sector primario. La aparición de un foco de peste porcina africana en Cataluña ha reactivado contactos con las organizaciones profesionales agrarias y ha obligado a reforzar la coordinación con el Gobierno central y con otras autonomías. La Consejería ha insistido en que Castilla y León mantiene garantías para que el impacto sanitario y económico sea mínimo y busca transmitir estabilidad al sector en vísperas de la campaña navideña.

La consejera María González, durante una jornada en una imagen de archivo.

La respuesta a la gripe aviar, que en los últimos meses ha obligado al sacrificio de aves en distintas zonas del país, también figura entre los asuntos que saldrán a colación, con el detalle de las fases aplicadas en la comunidad: desde la intervención sobre los focos hasta el refuerzo del control cinegético para limitar contagios a través de fauna silvestre.

El programa del Club de Prensa dedicará una parte significativa al estado del sector ganadero y a los planes de modernización y sostenibilidad que deberán consolidarse en 2026. También abrirá espacio a una cuestión que en Castilla y León adquiere un carácter estructural, como es el futuro del regadío y la gestión eficiente del agua.

La entrada en vigor del nuevo marco de la PAC y su traslación autonómica será otro eje central. Las ayudas, la adaptación de los fondos europeos y su impacto en la rentabilidad de las explotaciones conforman un debate que enlaza directamente con una preocupación recurrente en el medio rural, como son los costes de producción y el riesgo de abandono de actividad o las obligaciones que impone la ley de la cadena alimentaria y las posibilidades de corrección que reclaman agricultores y ganaderos.

Los cultivos estratégicos ocuparán parte de la conversación. Burgos, con un peso decisivo en cereal y girasol, afronta márgenes cada vez más estrechos, lo que sitúa en primer plano las medidas destinadas a proteger su rentabilidad. La patata y la diversificación, especialmente hacia leguminosas y cultivos industriales, saldrán a relucir, así como la viticultura y las denominaciones de origen de la provincia, Ribera del Duero y Arlanza.

A ello se suma el papel de la industria agroalimentaria, considerada la espina dorsal del empleo rural, y la necesidad de coordinar la promoción de Tierra de Sabor con marcas locales consolidadas como Burgos Alimenta.

El encuentro se completará con un análisis del relevo generacional, un objetivo que la Junta quiere impulsar y que es un reto que atraviesa todas las comarcas agrarias y que condiciona el futuro inmediato del sector primario en Castilla y León.