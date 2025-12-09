Herido un trabajador en Burgos al caerle un tabique en una obra

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un trabajador ha resultado herido en un accidente laboral en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 14.57 horas. Se informa de que el incidente se ha registrado en una vivienda de la calle Eduardo Martínez del Campo.

Se trata de un trabajador de la construcción herido al caerle encima un tabique, ha quedado atrapado por un pie, y no consiguen retirarle de encima de la extremidad los cascotes.

El centro de emergencias avisó del incidente a la Policía Local y los Bomberos de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.