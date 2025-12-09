Ganadores del concurso Peluditos en Adopción. Seis miradas (con premio) para concienciar

El concurso Peluditos en Adopción (@concursopeluditosenadopcion, en Instagram) daba a conocer ayer los ganadores de su segunda edición. Este certamen nacional de fotografía, impulsado desde Burgos por la Asociación Pet Friendly, pretende visibilizar la realidad de perros y gatos que esperan una familia en protectoras de toda España. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Ultima de Affinity, busca no solo premiar la creatividad fotográfica, sino también sensibilizar sobre el abandono animal y promover la adopción responsable.
De convencer se encargan los rostros de los participantes, miradas que interpelan al espectador y despiertan en gran medida esa intención. Prender tal chispa es, de hecho, el objetivo. El concurso recibió propuestas entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre, tiempo en el que llegaron fotografías de animales en adopción procedentes de refugios, perreras, casas de acogida y distintas entidades protectoras.
El jurado, compuesto por los fotógrafos profesionales Chomi Delgado, Andrés López, Mario Rubio y David Castro, evaluaba con posterioridad tanto la calidad técnica de las imágenes como la capacidad de transmitir la historia y la personalidad de los animales protagonistas. Desde la organización, subrayan que la concienciación que proponen es más necesaria que nunca, pues el contexto actual es especialmente preocupante. Y es que según el estudio ‘Él nunca lo haría’, de Fundación Affinity, en 2024 fueron recogidos más de 292.000 perros y gatos abandonados en España, la cifra más alta del lustro.
La marca Ultima de Affinity repartirá 1.000 kilogramos de comida entre las protectoras responsables de los animales que han logrado sendos primeros premios en las dos categorías. Los autores de las fotografías recibirán también un diploma acreditativo de su participación destacada.
Kuman: 'Gigante con corazón de cachorro'
En la sección dedicada a los perros, el primer premio recayó en Kuman, un galgo fotografiado por López Fotografía bajo el título ‘Gigante con corazón de cachorro’. El animal pertenece a la protectora Galgos de León y, según cuenta el certamen en el comunicado difundido, destaca por su carácter dócil y afectuoso: «Su historia refleja la compleja realidad de muchos galgos en España: fue cedido por su dueño debido a una cojera que, parecía, le impediría caminar con normalidad. No obstante, tras recibir atención y cuidados, Kuman se desplaza ya sin dificultad y se muestra alegre y sociable, en busca de una familia que valore su nobleza».
Blasty busca un hogar
Los accésits fueron concedidos a Blasty y Alma, dos perros cuyas historias también ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los animales abandonados. Blasty, de la protectora local Proanbur, fue fotografiado por Elena Conde. «Vivía con una familia que decidió renunciar a él después de que la hija menor desarrollara alergia. Con cuatro años, Blasty se caracteriza por ser tranquilo en el hogar y activo en el exterior. Aunque cariñoso, presenta ciertos miedos que requieren de un adoptante con paciencia y dedicación», relatan desde Peluditos en Adopción.
Alma, el rostro de la superación
Alma, de la Protectora de Animales Armantes (Calatayud) y retratada por María Cristina Martínez, fue encontrada siendo una cachorra abandonada junto a una verja. «Tras meses de pruebas y cuidados veterinarios, se le diagnosticó una meningitis autoinmune que le ha dejado secuelas de ataxia y la obliga a recibir curas diarias. A pesar de sus dificultades, muestra una gran capacidad de superación», indican.
Zorro: 'Pequeño luchador'
En la sección felina, el primer premio fue para Zorro, un gatito de la protectora Huellas Invisibles de Martos, Jaén, captado por la fotógrafa Yamila D. Paterno con el título ‘Pequeño luchador’. «Zorro y sus hermanos fueron encontrados en condiciones críticas: desnutridos, enfermos y afectados por hongos. Su recuperación ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre la protectora y una clínica veterinaria colaboradora. Aunque fue el que presentó un estado más grave, hoy es un gato juguetón y lleno de energía que espera encontrar un hogar definitivo», explican desde la organización.
Chincheta y su mirada de cielo
Los accésits fueron otorgados a Chincheta, una gatita de Proanbur retratada por Elena Conde, y a Black, un gato adulto de la Protectora de Animales de Osona captado por Pep Camps. La primera fue rescatada con varias hermanas tras aparecer en el jardín de una mujer enferma que intentó cuidarlas hasta solicitar ayuda.
Los 'gatos invisibles'
Black, por su parte, representa a los llamados ‘gatos invisibles’: animales que, por su apariencia o carácter tímido, pasan desapercibidos para los adoptantes.