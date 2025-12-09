Ganadores del concurso Peluditos en Adopción. Seis miradas (con premio) para concienciar

La protectora local Proanbur se hizo con dos premios de la segunda edición del concurso Peluditos en Acción. En la imagen, una de las dos imágenes galardonadas, con Blasty como protagonista.ECB

El concurso Peluditos en Adopción (@concursopeluditosenadopcion, en Instagram) daba a conocer ayer los ganadores de su segunda edición. Este certamen nacional de fotografía, impulsado desde Burgos por la Asociación Pet Friendly, pretende visibilizar la realidad de perros y gatos que esperan una familia en protectoras de toda España. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Ultima de Affinity, busca no solo premiar la creatividad fotográfica, sino también sensibilizar sobre el abandono animal y promover la adopción responsable.

De convencer se encargan los rostros de los participantes, miradas que interpelan al espectador y despiertan en gran medida esa intención. Prender tal chispa es, de hecho, el objetivo. El concurso recibió propuestas entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre, tiempo en el que llegaron fotografías de animales en adopción procedentes de refugios, perreras, casas de acogida y distintas entidades protectoras.

El jurado, compuesto por los fotógrafos profesionales Chomi Delgado, Andrés López, Mario Rubio y David Castro, evaluaba con posterioridad tanto la calidad técnica de las imágenes como la capacidad de transmitir la historia y la personalidad de los animales protagonistas. Desde la organización, subrayan que la concienciación que proponen es más necesaria que nunca, pues el contexto actual es especialmente preocupante. Y es que según el estudio ‘Él nunca lo haría’, de Fundación Affinity, en 2024 fueron recogidos más de 292.000 perros y gatos abandonados en España, la cifra más alta del lustro.

La marca Ultima de Affinity repartirá 1.000 kilogramos de comida entre las protectoras responsables de los animales que han logrado sendos primeros premios en las dos categorías. Los autores de las fotografías recibirán también un diploma acreditativo de su participación destacada.