La Universidad de Burgos amplía su colaboración con la Red Carlos V y entra en su comité científico

La Universidad de Burgos reforzará su vínculo con la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, con la intención de integrarse en su Comité Científico y abrir nuevas líneas de trabajo conjunto. El objetivo compartido es desarrollar proyectos que combinen investigación académica, actividad educativa y promoción cultural, con una dimensión europea y vocación de impacto local.

Este compromiso se concretó durante una reunión mantenida en la sede universitaria entre la vicerrectora de Investigación, Verónica Calderón, junto a las profesoras Cristina Borreguero, Ángela Pereda y Asunción Retortillo y el presidente de la red, Alberto Sanz, y su director gerente, Quintín Correas.

El encuentro permitió identificar posibles colaboraciones en ámbitos como el desarrollo turístico o la gastronomía, con especial interés en vincular el grado en Gastronomía de la UBU al proyecto ‘Fogones Imperiales’. Además, se acordó celebrar una nueva reunión técnica en febrero para concretar propuestas que podrían canalizarse a través de convocatorias europeas.

«La reunión ha abierto muchas expectativas», señaló Sanz. Correas valoró especialmente la predisposición de la Universidad a integrarse en los proyectos presentes y futuros de la Red.