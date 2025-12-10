La Junta exige «transparencia» al Gobierno sobre el origen de la peste porcina en Cataluña

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Diálogo» y «absoluta transparencia». Es lo que pide la Junta de Castilla y León al Gobierno central en relación a la emergencia por peste porcina declarada en Cataluña. Ni más ni menos, tal y como señalaba este miércoles la titular regional de Agricultura, María González Corral, porque «no es de recibo que los consejeros nos hayamos tenido que enterar por la prensa este fin de semana».

Aprovechando su participación en Club de Prensa de EL MUNDO - EL CORREO DE BURGOS, con el patrocinio de Ibercaja, para analizar Los retos del sector primario de Castilla y León y sus perspectivas de cara a 2026, la consejera reclamó al Ministerio que informe de manera fidedigna sobre el origen de la peste porcina. Asimismo, destacó la reciente creación de un «grupo multidisciplinar» que engloba a organizaciones agrarias, universidades y entidades científicas para incidir en la prevención de cualquier enfermedad que afecte a la ganadería. Entre las medidas a adoptar, recordó que pronto se intensificará la caza del jabalí con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad.

Lo importante, en cualquier caso, es que impere la «tranquilidad» entre los consumidores. Tal y como recalcó González Corral, con la peste porcina -al igual que la gripe aviar o la dermatosis- «no existe riesgo de que se traslade al ser humano». Aun con todo, volvió a insistir en que el sector porcino debe reforzar más si cabe sus «medidas de bioseguridad».

Antes de abordar esta problemática, la consejera aseveró que Castilla y León puede «sacar pecho» de su gestión de la actual Política Agraria Común (PAC), ya que su grado de ejecución supera el 98,4%. Lejos de caer en la autocomplacencia, lo primordial ahora es defender los intereses de la Comunidad en Bruselas, donde ya se está negociando el futuro modelo.

«Queremos una PAC con un presupuesto sólido y con dos pilares», subrayaba González Corral citando dos aspectos «fundamentales»: la incorporación de los jóvenes al campo y la apuesta por el regadío para garantizar la mayor rentabilidad y ahorro de costes posible. De ahí que la Junta, según remarcó, haya invertido más de 350 millones de euros en lo que va de legislatura.

Obviamente, la renovación generacional debe ir ligada a la modernización de las explotaciones. Sobre dicha cuestión, el desarrollo de plataformas digitales como Datagia desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) aportará «muchas ventajas» al sector primario. Al mismo tiempo, González Corral se mostró convencida de que la industria agroalimentaria será «cada vez más sólida y potente».