Así es el mural navideño creado para el Belén más grande de España

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Arte muralista. Esta es la gran novedad de la XXXIII edición del Belén Monumental del Ejército, el Nacimiento más grande de España. El montaje, que vuelve al Fórum Evolución de Burgos, se ha prolongado durante más de un mes y lo han llevado a cabo una treintena de miembros de la Asociación Belenista Regimiento de Transmisiones número 22.

El mural, que ha sido creado por los hermanos Sergare y mide seis metros de largo por dos de ancho, quiere reflejar el espíritu navideño y la ilusión de los más pequeños de la casa en estas fechas. El Belén puede visitarse del 11 de diciembre al 6 de enero. El precio de la entrada es de un euro y toda la recaudación se destinará a cinco asociaciones burgalesas.