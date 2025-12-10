Adesbur difundirá entre sus estaciones de servicio asociadas la actividad de Burgos Acoge.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos Acoge y la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Burgos (Adesbur) firmaron hoy un convenio de colaboración en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) de Burgos, en el marco del proyecto de sensibilización ‘Ponle Color al Mundo’.

El convenio fue suscrito por los presidentes de ambas entidades, Feliciano González García y Jesús Sadornil Castrillo, respectivamente, y presentado en un acto en el que intervinieron la miembro de la Junta Directiva de Burgos Acoge, Asunción Cifuentes García, y el presidente de Adesbur, Jesús Sadornil.

A través de este convenio, Adesbur se compromete a difundir entre sus estaciones de servicio asociadas la actividad de Burgos Acoge, especialmente su bolsa de empleo y el asesoramiento jurídico para la contratación de personas migrantes, así como a apoyar económicamente los servicios de atención directa de la entidad con una aportación de 2.000 euros en 2025. De este modo, el sector de las estaciones de servicio de Burgos refuerza su compromiso con la inclusión social y la convivencia intercultural.

En el marco del proyecto ‘Ponle Color al Mundo’, Adesbur eligió el país de Libia en el gran mapa del mundo instalado en el hall de la sede de Burgos Acoge, cuya pieza están “poniendo en color” personas migrantes acompañadas por la entidad, simbolizando que la solidaridad de las empresas “pinta de color el mundo”. Como reconocimiento a este compromiso, Burgos Acoge hizo entrega a Adesbur de una ‘Rosa de los Vientos’, símbolo de orientación y esperanza para las personas migrantes.