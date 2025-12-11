«El campo se enfrenta al desafío de innovar para seguir produciendo»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Más que un apoyo financiero para afrontar los retos que afronta el sector agroalimentario. Así se ha presentado Ibercaja en el Club de Prensa Los retos del sector primario en Castilla y León organizado por EL MUNDO - EL CORREO DE BURGOS. «En un contexto marcado por los cambios, la presión regulatoria y los retos de competitividad, el campo y el sector agroalimentario se enfrenta al desafío de innovar para seguir produciendo de una forma más inteligente, más sostenible y de más calidad», explicó el director de negocio de instituciones de la Delegación Territorial de Ibercaja de La Rioja, Burgos y Guadalajara, Jorge Sicilia.

Desde la entidad reconocen el importante papel que juega el mundo agroindustrial con una red de 273 oficinas especializadas en todo el país y 71.000 clientes en este segmento. En Burgos, la entidad financiera cuenta con una extensa red de 60 oficinas, de las que la mitad están especializadas en este sector. «Ofrecemos una amplia oferta de productos de financiación asociados a convenios», señaló. Para ello, cuentan con acuerdos con Iberaval o SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria). Con esta última, y en colaboración con la administración regional y nacional, desarrollan líneas de financiación subvencionada para acometer inversiones en exportaciones agropecuarias, incorporación de jóvenes y modernización de la industria agroalimentaria.

«La innovación es una necesidad presente y vemos como las empresas agrarias apuestan por tecnologías como la robotización, la automatización, la digitalización de regadíos, el control remoto de explotaciones y el seguimiento de la trazabilidad en toda la cadena agro», señaló. Reconoció que «estas iniciativas surgen al amparo de los Fondos Europeos como los Next Generation, pero se requiere un socio financiero que entienda la innovación para que sea financieramente realizable», remarcó Jorge Sicilia.

Durante su presentación del encuentro con la consejera de Agricultura, María González Corral, el responsable de Ibercaja remarcó que además de apoyar financieramente el futuro del campo está el de la sostenibilidad y el acompañamiento a las personas. De esta manera, Sicilia destacó la apuesta de Ibercaja por proyectos estratégicos basados en la sostenibilidad. «Apoyamos proyectos de agricultura de conservación y regenerativas, modelos que contribuyen a la reducción de emisiones la generación de proyectos de carbono y el equilibrio ambiental en las cadenas de valor alimentario», remarcó. Un compromiso que va unido al apoyo a las personas con información, anticipación y formación.

En esta línea Jorge Sicilia destacó la herramienta Ibercaja Agroinforma un servicio especializado que ofrece información actualizada sobre normativas, tecnología, ayudas públicas y tendencias del sector. «Entendemos que la evolución agroalimentaria necesita de conocimiento constante y decisiones informadas, un servicio que va unido a la fuerte vinculación con este territorio y la vocación de servicio y transformación. Ibercaja creemos que el futuro del campo se juega con la tecnología, sí, con financiación, también, pero, sobretodo, se construye con personas, con alianzas y con una visión adecuada», remarcó.

En esta línea remarcó que el compromiso con el campo «va ligado a los valores que identifican nuestro hogar: la cercanía, la confianza, el apego al territorio y el compromiso con las generaciones futuras», concluyó.