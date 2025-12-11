Burgos lidera la transformación de los polígonos industriales hacia modelos colaborativos y circulares

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos acoge del 10 al 12 de diciembre el I Encuentro Internacional de Economía Colaborativa en Áreas Industriales (EMCE Burgos), un foro que reúne a expertos internacionales, grandes empresas, administraciones públicas y entidades sociales para avanzar en modelos de producción sostenible, economía circular, simbiosis industrial y cooperación entre empresas.

La jornada central se celebró hoy en el Fórum Evolución Burgos, consolidando la posición de la ciudad como referente en la transformación de los espacios industriales hacia modelos más eficientes y compartidos. La alcaldesa, Cristina Ayala, destacó en la apertura la importancia de crear redes de colaboración en materia ambiental, económica y social, y señaló que Burgos ya cuenta con experiencias aplicadas en varios de sus polígonos.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Verónica Kuchinow, especialista internacional en economía circular, quien afirmó que las áreas industriales “deben evolucionar hacia ecosistemas colaborativos en los que los residuos de unas empresas se conviertan en recursos para otras”, subrayando la rentabilidad y el potencial de negocio asociado a la simbiosis industrial.

El programa incluyó tres mesas temáticas. La primera, dedicada a la gestión y valorización de residuos, abordó el papel de los subproductos industriales como recurso estratégico, con intervenciones de Campofrío Frescos, OSIPAT Paterna y Verte Ltd. ECO3. La segunda se centró en el consumo energético y en el desarrollo de comunidades energéticas industriales, con aportaciones de SOMACYL, la Asociación de Empresarios de Bufalvent y la Cámara de Comercio Polaco-Española. La tercera mesa analizó la colaboración social entre empresas y administraciones, con experiencias del polígono de Villalonquéjar, ILUNION y el Club d’Affaires Franco-Espagnol.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Burgos a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad, forma parte de la estrategia Burgos 2031 y se desarrolla en un contexto marcado por proyectos como el Polígono Circular de Villalonquéjar, considerado una experiencia pionera en gestión compartida de servicios y aprovechamiento de materiales.