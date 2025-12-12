Burgos participa en la jornada técnica del Spain Convention Bureau en Sevilla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Spain Convention Bureau ha reunido esta semana en Sevilla a más de medio centenar de técnicos especializados en turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE), en el marco de unas jornadas técnicas de carácter formativo organizadas por la entidad. Las sesiones, celebradas del 9 al 11 de diciembre, han tenido como objetivo la actualización de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas entre los profesionales asistentes, procedentes de entidades locales integradas en la red del SCB.

El Spain Convention Bureau es una red de entidades locales que agrupa actualmente a 67 destinos de congresos en España. Se constituyó en 1984 en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como una sección especializada, bajo la denominación de Sección Española de Ciudades de Congresos y Eventos.

El Ayuntamiento, a través de la Oficina de Congresos de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, ha participado en estas jornadas, dirigidas a directores y responsables de los destinos asociados, con el objetivo de profundizar en el conocimiento del turismo de congresos, poner en valor el papel de los destinos desde la perspectiva MICE y abordar los principales retos y necesidades del sector. En este contexto, se han analizado distintas estrategias de gestión de destinos MICE orientadas a mejorar la planificación y el desarrollo de este tipo de eventos en los municipios participantes.