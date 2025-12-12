Vázquez confía en que la obra de ampliación del centro de salud de Las Huelgas arranque en 2026

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aprovechó su visita al nuevo centro de salud de García Lorca-El Silo para avanzar que la ampliación del de Las Huelgas, ubicado en el recinto del antiguo Hospital Militar, podría comenzar en 2026. Según explicó, la Junta prevé disponer del proyecto durante el primer semestre de ese año, momento a partir del cual deberá someterse a supervisión técnica. En cuanto culmine esta fase, "queremos licitarlo a lo largo de 2026, incluso, si es posible, empezar la obra", indicó.

Recordaba además que el proyecto en cuestión afecta al pabellón 3 del recinto indicado, donde se ubica el actual centro de salud, y contempla su unión con el pabellón 4, con el objetivo de ampliar y modernizar esta infraestructura sanitaria.

Vázquez subrayó que esta actuación forma parte de un paquete más amplio de inversiones activas que la Junta impulsa en materia sanitaria en la provincia. Entre ellas, destacó el centro de salud de Roa de Duero, cuyo proyecto, detalló, ya ha salido a concurso en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Citó también los "avances en trámites urbanísticos" de los nuevos centros previstos en Villadiego, Melgar de Fernamental y Villasana de Mena, todos ellos aún en fase previa.

El consejero de Sanidad opinó que estas actuaciones constituirán «un reto» para la siguiente legislatura del Gobierno regional, pero "permitirán mejorar la atención sanitaria y las condiciones de trabajo de los profesionales en diversas zonas de la provincia". A ellos se suma la principal obra sanitaria en marcha en Burgos, el Hospital de Aranda, que "avanza a buen ritmo" y se prevé que entre en funcionamiento en 2027, tras una inversión cercana a los 130 millones de euros.