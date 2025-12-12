Herido un motorista en Burgos en un accidente con un turismo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista ha resultado herido en un accidente en Burgos. Varias llamadas que se han recibido en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León han alertado sobre un accidente entre un turismo y una moto en la calle Vitoria a la altura del número 144 en Burgos capital.

El centro de emergencias del 1-1-2 ha trasladado el aviso a Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha envido recursos para atender al motorista que se encuentra consciente y es un varón de unos 35 años.