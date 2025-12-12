Herido un motorista en Burgos en un accidente con un turismo
El siniestro se produjo en la calle Vitoria
Un motorista ha resultado herido en un accidente en Burgos. Varias llamadas que se han recibido en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León han alertado sobre un accidente entre un turismo y una moto en la calle Vitoria a la altura del número 144 en Burgos capital.
El centro de emergencias del 1-1-2 ha trasladado el aviso a Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha envido recursos para atender al motorista que se encuentra consciente y es un varón de unos 35 años.