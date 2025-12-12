Una Navidad en Burgos para todos los públicos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las actividades navideñas para los más pequeños ya están en marcha. El concejal de Festejos, César Barriada, escenificó su arranque en el Palacio de Castilfalé, que será uno de los lugares donde se podrán disfrutar estos eventos de carácter familiar, junto con el centro cívico de San Juan, el Pueblo de Navidad, en la Plaza Mayor, el Templete del Espolón, la Sala Salvador Vega, así como otros centros cívicos y la Casa de la Cultura de Gamonal.

Un programa que "está pensado para las familias, para los niños, estamos hablando de un programa inclusivo, de un programa pensado con cariño y con esfuerzo precisamente para hacer las delicias de todos".

El Palacio de Castilfalé, el "corazón de la programación" será un espacio para la magia, los títeres y la música. Para ello se ha engalanado para la ocasión, "nos hemos esmerado especialmente en que todo el que acceda a este espacio se encuentre muy a gusto, encuentre una decoración navideña con todo lujo de detalles y que después puedan disfrutar de esas representaciones".

El Templete del Espolón será el espacio elegido para el canto de los villancicos y donde también habrá música. Cada una de las casetas del Pueblo de Navidad contará con música, "a través de unas gramolas con diferentes tipos de música, donde se llevará a cabo también actuaciones de magia de cercanía para aquellos que acudan y accedan directamente a este pequeño recinto". Será un lugar en el que también habrá teatro.

En el Pueblo de Navidad habrá un espacio para el recuerdo, donde "haremos una recogida de distintos elementos en esos recuerdos de Navidad y posteriormente se mostrarán en un mural".

El concejal de Festejos explicó que en sala Salvador Vega habrá un ciclo de música y en la Casa de Cultura de Gamonal habrá "distintas actividades". Una de las novedades de este año está en el centro cívico de San Juan, centrado en "experiencias sensoriales", con talleres "donde los niños podrán elaborar distintas actuaciones, donde podrán llevar a cabo distintas iniciativas, dedicadas en la sostenibilidad, en el reciclado, en talleres manuales".

El 28 de diciembre está previsto que lleguen los emisarios de los Reyes Magos para recoger las cartas a sus majestades de oriente. El 28 de diciembre es también una fecha muy marcada en el calendario navideño, con el Obispillo y su recorrido hasta el Ayuntamiento para leer su mensaje a los mayores.

El edil de Festejos espera que haya una "asistencia masiva" a las actividades navideñas, como "en años anteriores". Actividades que se celebrarán a cubierto, como las del Palacio de Castilfalé, y en la calle, "una programación pensada para toda la ciudadanía de Burgos y aquellos que aprovechando las fiestas navideñas pues vengan de visita".