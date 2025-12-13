Trasladado al hospital de Burgos tras sufrir cortes en la cara con un cúter

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de 24 años tuvo que ser trasladado a última hora de la noche de ayer al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras sufrir una agresión con un cúter.

Según informa el 1-1-2, el centro de emergencias recibía una llamada a las 23.05 horas en la que se informaba de una agresión en un establecimiento en el número 12 de la calle Málaga.

En el aviso se informaba que un joven de 24 años tiene heridas en la cara producidas por un cúter. El centro de emergencias avisó a la Policía Nacional, la Policía Local y Sacyl-Emergencias Sanitarias, que trasladó al herido al HUBU en una ambulancia con soporte vital básico.