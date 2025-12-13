Burgos celebra el Día del Dulzainero pidiendo la reapertura de la Escuela de Dulzaina

No es solo un instrumento, es el eco de la memoria. La dulzaina, con su sonido penetrante y alegre, es el corazón sonoro de Castilla. Cada nota hace que la memoria viaje a los pueblos, al bullicio de las romerías y a la solemnidad de las tradiciones más arraigadas. Es el instrumento que ha narrado la historia de esta tierra y hoy ese latido se ha hecho más fuerte en Burgos con la celebración del XXXIX Día del Dulzainero.

Reivindicaciones Una jornada pensada para celebrar y honrar a la figura del dulzainero, pero que este año también sirve para reivindicar la reapertura de la Escuela Municipal de Dulzaina. Así lo expone Fernando Pérez, presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Dulzaina de Burgos. «Tras un periodo de crecimiento y optimismo, la Escuela Municipal de Dulzaina de Burgos lleva cerrada unos cinco años, impidiendo que las nuevas generaciones accedan a la formación», lamenta.



Frustración Una decisión que ha generado frustración en el sector, que no comprende los motivos del cese de actividad. «Nos da pena que se pierda este instrumento. Gran parte de los dulzaineros de hoy tienen más de 50 años, y muchos más de setenta», lamenta el portavoz de la asociación.



Y es que Pérez subraya la necesidad de que las clases se impartan en una escuela de dulzaina específica, y no en la Escuela de Música Municipal, para «garantizar un conocimiento profundo de la materia y del instrumento y la participación de dulzaineros expertos, no solo de profesores».



Cambio de tendencia Esta situación crítica cambia la tendencia observada en años anteriores, cuando se había logrado revertir la época difícil de los años 50 a 80. Aunque la cifra de 200 dulzaineros en la provincia se mantiene gracias a escuelas activas como la de Aranda de Duero, la supresión de la escuela en la capital pone en riesgo la preservación del instrumento más característico de la región.



Y es que la escuela de Burgos contaba hace una década con cerca de un centenar de miembros. Una importante masa de estudiantes que «certifica el relevo generacional y la supervivencia de este instrumento tan importante y significativo para la provincia», añade el presidente.



Presencia femenina En aquel momento también era reseñable que las escuelas habían logrado atraer presencia femenina. La dulzaina ha sido un instrumento «tradicionalmente masculino», pero la realidad actual «es distinta» y aunque «sigue predominando la presencia de hombres, un 10% de los profesionales de la dulzaina son mujeres», añade Pérez.



Apoyo institucional A pesar de la reivindicación, Pérez quiso agradecer a las autoridades el apoyo brindado al evento: «Es fundamental que se apoye esta celebración, porque para darle la brillantez que merece, la colaboración de la Administración local siempre es importante».



Homenaje póstumo La celebración de la jornada también sirvió para rendir homenaje a la figura de Jesús Rafael Arranz García, que fallecía el pasado año. El percusionista palentino de 62 años que «fue fundamental para la difusión y preservación de esta música». Arranz «participó durante 30 años en el Día del Dulzainero y en prácticamente todos los encuentros de dulzaina de la región», recuerda Díez, quien apunta que era «una persona muy querida y un amante de la música tradicional».

Pasacalles y visibilización La celebración de la jornada congregó por la mañana a cerca de 70 dulzaineros de distintos puntos de la geografía española como Soria, Segovia, Palencia y País Vasco. Ellos fueron los encargados de que el sonido de la dulzaina se colara por las calles de la capital burgalesa con un tradicional pasacalles.



Muestra de Dulzaina Ya por la tarde tuvo lugar la Muestra de Dulzaina en la Capilla de las Bernardas con la participación de medio centenar de personas. Las agrupaciones participantes fueron Amigos de la Dulzaina (Burgos), Sergio Pleite, Roberto Cristóbal y Enrique González (Segovia), Dulzaineros de Campos (Palencia), Colla Garrofera Borda (País Valencià) y Folklore Plaza Castilla (Madrid).

XXXIX Día del Dulzainero

