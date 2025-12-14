Santa María del Campo en imágenes: residencia de Juana I y joya monumental de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Santa María del Campo, situada en pleno corazón de la comarca del Arlanza, a apenas 36 kilómetros de la ciudad de Burgos, destaca no solo por su estratégica ubicación y su carácter agrícola, sino especialmente por albergar uno de los conjuntos monumentales más significativos de la provincia: la iglesia-colegiata de Nuestra Señora de la Asunción. Esta localidad, que fue residencia temporal de Juana I de Castilla en 1507, se erige en la actualidad como un referente patrimonial e histórico ligado tanto a la historia monárquica como a la riqueza arquitectónica de Castilla y León.

Sobre una población que ronda los 500 habitantes, Santa María del Campo combina pasado y presente. El acceso se produce, habitualmente, desde la A-62 saliendo por Pampliega para enlazar con la BU-101, o bien desde la BU-P-1001, más conocida en la zona como la carretera de Arcos. La importancia de la villa deriva de su desarrollo durante los siglos XI y XII, constatado en documentos históricos como el Becerro Galicano del Monasterio de San Millán de la Cogolla. En el siglo XVI, la economía local floreció gracias a la ganadería y la agricultura, facilitando la consolidación de su patrimonio monumental y propiciando que Juana I de Castilla, acompañando el féretro de Felipe I, eligiese esta villa como residencia temporal durante varias semanas del año 1507.

Elemento central de la identidad de Santa María del Campo, la iglesia-colegiata de Nuestra Señora de la Asunción concentra estilos artísticos que abarcan desde el gótico hasta el plateresco y el renacimiento. Su construcción inicial se sitúa en el siglo XIII, aunque las fases sucesivas se extienden hasta bien entrado el siglo XVIII, momento en que se dio por concluida una obra que, por su tamaño y lirismo arquitectónico, ha sido popularmente denominada "la iglesia-catedral". Fue reconocida como Bien de Interés Cultural, reforzando su papel esencial en el patrimonio burgalés.

Entre los elementos arquitectónicos más destacados figura la torre renacentista, atribuida a Diego de Siloe y Juan de Salas. Este cuerpo vertical se erige sobre un arco monumental, flanqueado por columnas, que conforma el acceso principal al interior. La iglesia cuenta también con varias puertas exteriores, aunque resalta especialmente la situada en la fachada norte, una obra gótica flamígera, posiblemente vinculada a la escuela de Simón de Colonia. Dentro, sorprenden el púlpito de estilo gótico mudéjar, la sillería coral que recuerda a la Cartuja de Miraflores, el órgano y una sacristía de cuidada factura.

En el interior del templo se conservan obras artísticas de singular relevancia atribuidas a Pedro Berruguete, como las tablas 'El Bautismo de Jesús' y 'La Degollación del Bautista'. Estas piezas introducen la presencia de uno de los grandes nombres de la pintura del Renacimiento español en la provincia de Burgos, subrayando la importancia artística de Santa María del Campo.

Junto al patrimonio eclesiástico, Santa María del Campo dispone de otros hitos como la conocida Casa del Cordón, testigo directo de la presencia de Juana I de Castilla en 1507 y de Fernando el Católico, que permaneció en la villa en fecha indeterminada pero posterior a la visita de su hija. Esta construcción se añade a un casco antiguo en el que se conservan tres puertas históricas: el Arco de la Fuente, el Arco de la Costana y el Arco de la Vega, vestigios de la muralla que protegió a este enclave durante siglos.

Santa María del Campo constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura sacra en Burgos gracias a la conjunción de estilos arquitectónicos y a la implicación de arquitectos y artistas clave del Renacimiento castellano. La amplitud y monumentalidad de la iglesia-colegiata no solo se manifiestan en sus proporciones exteriores sino también en el cuidado de los detalles interiores, que permiten trazar un recorrido artístico e histórico por más de cinco siglos de historia.