Atendidas dos personas en Burgos tras arder una sartén

Un hombre de 52 años resultó intoxicado por inhalación de humo y una mujer sufrió una quemadura en una mano al producirse hoy, sobre las 07.02 horas, un incendio en la cocina de una vivienda, situada en el número 5 de la calle Carlos Sáenz Tejada, en Burgos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Al parecer, el fuego se produjo al incendiarse una sartén, lo que generó “mucho humo” y que dos personas necesitaran asistencia sanitaria. Por ello, el 1-1-2 avisó a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envió una ambulancia al lugar.

Finalmente, los servicios sanitarios atendieron a una mujer de 43 años, que posteriormente fue trasladada en ambulancia soporte vital básico al HUBU.