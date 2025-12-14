La Policía Local denuncia a dos personas en Burgos por un vertido ilegal

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Burgos han identificado a dos varones, de 27 y 39 años, por un vertido ilegal de residuos en el entorno del polígono industrial de Burgos Este.

Según la información facilitada por la Policía Local a través de las redes sociales, los hechos se remontan al pasado 22 de noviembre, cuando se detectan los residuos.

A partir de ese momento, los agentes de esta unidad de la Policía Local de Burgos iniciaron una trabajosa investigación con el objetivo de localizar a los autores del vertido ilegal de residuos. Para ello, emplearon gran cantidad de horas en el visionado de imágenes, así como en la recopilación de pruebas y toma de declaración de testigos, lo que permitió que finalmente los agentes localizaran a los autores del vertido.