Así es la proclamación del Obispillo, la tradición de la Navidad burgalesa que se remonta a la Edad Media

Beltrán Rubio Tielve ejercerá de Obispillo el próximo 28 de diciembre después de que se hiciera pública su elección por parte de sus compañeros. Votación que realizaron los componentes de la Escolanía de Pueri Cantores el pasado 4 de diciembre, tras el ensayo. Beltrán, de 12 años, será investido Obispillo el 28 de noviembre en el monasterio de las Salesas, donde también se impondrán las túnicas a los nuevos escolanos. Tras el saludo al arzobispo, Mario Iceta, la comitiva se dirigirá al Ayuntamiento, donde saludará a la alcaldesa, Cristina Ayala, y a los niños burgaleses.