Destino China: La aventura sobre ruedas de dos burgaleses y una coneja

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

China. Esa es la meta del viaje que los burgaleses Aaron y Susana arrancaron el pasado 10 de septiembre en una furgoneta camperizada por ellos mismos y la compañía de su coneja Kuki. Aaron lo tiene claro: «Una experiencia como esta es ahora o nunca» y «los dos creemos que este el momento para cumplir nuestro sueño».

su experiencia de viaje.

Su intención es ir hasta China bordeando el Mediterráneo. Una vez en Grecia, «estudiaremos las opciones para llegar al país asiático», apunta el joven. Antes de llegar al país asiático, los burgaleses regresarán a casa para pasar las Navidades con su familia y después retomarán la ruta.

Por el momento el recorrido les ha llevado a Francia, Italia, Suiza, Austria, Eslovenia, Croacia, Montenegro, y Albania y hace unos días llegaban a Grecia. De todos los países recorridos hasta el momento destacan Suiza, donde «hemos disfrutado de la naturaleza impresionante que tiene» y Croacia, que es «muy bonita en conjunto».

Como todo viaje, este también tiene un principio y para llegar a él hay que retrotraerse hasta el año 2022, cuando este joven de 27 años recién cumplidos compraba una furgoneta para camperizarla. En aquel momento Aaron trabajaba como técnico de mantenimiento en una gran empresa de Burgos.

«No había camperizado nunca una furgoneta y aunque tuvimos algunos retos, al final estamos muy contentos con el resultado», explica. El destino quiso que cuando iban a pasar la ITV de la furgoneta se enterasen de la venta de un piso en la capital.

Aaron no se lo pensó y se lanzó a la compra del pequeño inmueble invirtiendo todos los ahorros de seis años de trabajo. Durante año y medio lo reformaron ellos mismos con el objetivo de ponerlo en alquiler y financiar el viaje en furgoneta. Y tras mucho trabajo y con el vehículo listo «al 95%» la pareja salió de Burgos.

Cuando la pareja arrancó con la reforma del piso, también lo hizo el perfil de Instagram de Aaron @Aaronvanproject, en el que el joven burgalés contó todo el proceso. En aquel momento tenía 50.000 suscriptores en su cuenta, hoy roza los 100.000 y en ella están compartiendo su experiencia de viaje.