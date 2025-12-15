La Policía Local detiene en Burgos a dos hombres por robo con violencia y malos tratos en el ámbito familiar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local han detenido a dos hombres, de 24 y 54 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia y de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, respectivamente, en dos actuaciones desarrolladas la pasada semana.

La primera detención tuvo lugar durante la madrugada, alrededor de las 01:40 horas, tras recibirse un aviso en la sala 092 alertando de un robo con agresión ocurrido en la calle Alejandro Yagüe. De inmediato, una patrulla de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) se desplazó al lugar, donde localizó a un hombre de 38 años con abundante sangrado en el rostro.

La víctima manifestó que, momentos antes, había entablado amistad con dos hombres en un establecimiento de ocio de la calle Vitoria y que, posteriormente, ya en el exterior y de forma sorpresiva, fue agredido por ambos, quienes le sustrajeron la cartera con 200 euros. Tras facilitar la descripción de los agresores, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar y detener poco después a uno de los presuntos autores, un joven de 24 años, en la calle Alejandro Yagüe, como presunto responsable de un delito de robo con violencia.

La segunda intervención se produjo el mismo día, sobre las 12:20 horas, en un domicilio situado en la Plaza del Rey San Fernando, tras recibirse un aviso por un posible caso de malos tratos. Agentes adscritos a la Unidad de Distritos comprobaron que la vivienda presentaba un notable desorden y daños materiales, así como a la víctima en un evidente estado de nerviosismo y entre sollozos.

Tras las comprobaciones oportunas y las diligencias practicadas, se procedió a la detención de un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.