Más de 60 negocios de Burgos se unen a la campaña 'Pon tu comercio en el mapa'

La Cámara de Comercio de Burgos ha concluido con gran éxito la primera edición del programa “Pon tu comercio en el mapa”, una iniciativa desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, que ha acompañado a 62 negocios locales en la mejora y actualización de su escaparate digital, un elemento imprescindible hoy en día para que los clientes puedan encontrar, conocer y valorar a los negocios de proximidad.

El proyecto ha ofrecido a los comerciantes una guía práctica para mejorar la presencia de sus establecimientos en los principales mapas y plataformas de búsqueda, reforzando su posición y facilitando a los consumidores su localización con mayor facilidad. La iniciativa ha demostrado que optimizar el escaparate digital es tan relevante como cuidar el escaparate físico, ya que influye directamente en la visibilidad del comercio y en su capacidad para atraer nuevos clientes.

A lo largo del programa, los comercios participantes han aprendido a mostrar de forma más atractiva y actualizada su negocio: su fachada, su interior, sus productos y sus servicios. También han adquirido herramientas para comunicar novedades, atender opiniones de clientes y mantener su información al día; aspectos clave para aparecer mejor posicionados cuando un consumidor busca un comercio cercano.

Muchos de ellos destacan que este proceso les ha permitido comprender la importancia de ofrecer una imagen fiel, ordenada y profesional de su establecimiento en internet. Para algunos, ha sido la primera vez que han podido dedicar tiempo a mejorar este ámbito con una metodología clara y accesible.

Los resultados han llegado rápidamente: mayor número de consultas, más interacciones de clientes y un incremento palpable de la visibilidad en búsquedas locales.

10 comercios, premiados

De entre todos los comercios elegibles, la Cámara de Comercio seleccionó 10 establecimientos que destacaron por su implicación y por la mejora significativa de su escaparate digital. Estos negocios recibieron un Plan Fotográfico Profesional, con una sesión completa para renovar la imagen de su comercio y reforzar su presencia online con fotografías de alta calidad. Los comercios premiados han sido: A Cuero Lento; Al Recreo; Casa Paco; Cynops Castilla; Ideas y Colores; Masala; Opticalia G3-Villímar; Peluquería Alfredo Capiscol; Santiveri y Tazitas TéCaféChocolate. Estos comerciantes han señalado lo valiosa que ha sido la experiencia, destacando el impulso que supone para su visibilidad y la oportunidad de mejorar su presencia digital con material profesional.

La Cámara de Comercio de Burgos celebra el éxito de esta primera edición, que ha puesto de manifiesto la necesidad de apoyar al comercio local con iniciativas prácticas, cercanas y de impacto real.

“Pon tu comercio en el mapa” nace con un objetivo claro: que los comercios de Burgos estén donde sus clientes los buscan, visibilizando su trabajo, su historia y su aportación a la ciudad.