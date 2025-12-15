El barrio de Cortes recupera su antiguo lavadero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha recuperado el antiguo lavadero del barrio de Cortes, un enclave de "importante significado histórico y etnográfico" que se ha acondicionado para el disfrute de la ciudadanía.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este lunes, 15 de diciembre, la recuperación de este espacio, un proyecto que ha contado con una inversión cercana a los 15.000 euros a cargo del presupuesto de las Juntas de Distrito. Esta intervención responde a una demanda vecinal y ha sido ejecutada por la empresa Crece, vinculada al mantenimiento del Cinturón Verde.

Ayala ha explicado que al inicio de esta actuación se desconocía la ubicación exacta de este lavadero, por lo que el primer paso, en 2024, fue localizar la ubicación para, posteriormente, en 2025, acondicionar el entorno.

Así, las actuaciones se han centrado en la retirada de lodos y sedimentos, el desbroce de todo el entorno, la poda de árboles, la mejora del drenaje y la colocación de una capa de zahorra para regularizar el suelo y evitar que se formen charcos. Además, se ha eliminado vegetación junto a la carretera para mejorar la visibilidad y la seguridad vial.

En el proceso de recuperación, también se ha incorporado un panel informativo con una reproducción de un cuadro del pintor local Marceliano Santamaría que representa a mujeres lavando en este enclave, lo que refuerza el valor "patrimonial del espacio", ha subrayado la alcaldesa.

Sobre futuras actuaciones en los distritos, Ayala ha recordado que para 2025 están previstas intervenciones como la mejora de la calle Frías, la accesibilidad en el Casco Alto, el campo de fútbol de Capiscol y la plaza de los Castaños.

Asimismo, ha recordado que en 2026 se acometerá "el acceso peatonal y ciclista" en barrios como Cortes y Villatoro.