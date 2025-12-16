La Policía activa en Burgos el Plan Comercio Seguro contra descuideros y estafadores

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Las fechas navideñas incrementan de forma exponencial la presencia de gente en la calle y, especialmente, en los comercios, al ser días de muchas compras. Y son fechas en las que proliferan los delincuentes que actúan al descuido y que tratan de robar carteras. Pero el Plan Comercio Seguro que la Policía Nacional despliega estos días es "más amplio", explica el comisario jefe operativo, Benito Martínez. Un trabajo que se extiende en el asesoramiento "a los empleados de los establecimientos comerciales, a los responsables delos centros comerciales, a los medios de pago". En definitiva, "estamos en todas las facetas que intervienen en el comercio, en la distribución, en la recaudación". Aunque son fechas en las se cometen, o se intentan cometer, toda clase de delitos contra el patrimonio.

El Plan Comercio Seguro desplegará "unos centenares de policías" uniformados y de paisano entre Burgos, Aranda y Miranda. Especialmente en las zonas donde se prevé que haya aglomeraciones, como centros comerciales, actividades navideñas en el centro histórico.

El plan tiene un carácter preventivo, por lo que se reparte habitualmente una guía en la que se recogen consejos para los clientes y para los comerciantes. Entre ellas, el comisario jefe operativo recordó a los comerciantes que estén atentos a personas que cuando acceden a los establecimientos, por su comportamiento, como estar en actitud vigilante. O su vestimenta, porque, como destaca la guía, hay que desconfiar de aquellos que por ejemplo accedan con un casco puesto o si acceden de repente grupos numerosos, porque pueden actuar de forma coordinada.

Y aunque el pago con tarjeta está generalizado, Martínez recordó que se debe estar vigilante con los pagos en billetes. El comisario jefe operativo remarcó la importancia de que los comercios tengan activados y en perfecto estado de funcionamiento los sistemas de seguridad como las cámaras de vigilancia.

Martínez remarcó que es muy importante "la comunicación rápida" si detectan algo porque la Policía cuenta con agentes desplegados por la calle. En este sentido, destacó la importancia de la colaboración ciudadana, así como la estrecha coordinación con la Policía Local. Una colaboración que es "permanente, fluida, rápida, pero eh ellos también son copartícipes de el compromiso que adquiere Policía Nacional en estas fechas".

El Plan Comercio Seguro cumple ya 12 años desde que se impulsó en el año 2013, un plan con el que los comerciantes se sienten muy a gusto, según explicó el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y "lo único que esperan es que se reedite en las mismas condiciones porque ha demostrado su buen funcionamiento".

El pasado año, durante la activación de este plan, se identificó a 221 personas, de las cuales 15 terminaron detenidas y se logró esclarecer 57 hechos delictivos, la mayoría por delitos contra el patrimonio.