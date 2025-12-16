Iberdrola y Microsoft refuerzan su alianza con dos acuerdos de compraventa de energía por 150 MW y el uso de nuevas soluciones globales de IA

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Microsoft e Iberdrola han anunciado una nueva alianza para profundizar en su colaboración en proyectos de energía e inteligencia artificial. La asociación se basa en el éxito de iniciativas anteriores e incluye la firma de dos acuerdos de compraventa de energía a largo plazo en España (PPA por sus siglas en inglés), los primeros que ambas compañías suscriben en Europa.

El acuerdo contempla ampliar el uso de la plataforma de computación y nube Azure de Microsoft, el despliegue de Microsoft Copilot y soluciones de seguridad y cumplimiento normativo, con el objetivo de impulsar las capacidades digitales de Iberdrola y potenciar el uso de la IA en todo el Grupo.

Iberdrola ya ha migrado sistemas críticos de distintas áreas de negocio a la nube Azure, demostrando un firme compromiso con la innovación y la resiliencia operativa.

Los dos nuevos PPA en España, que suman 150 MW de potencia contratada, incluyen la compra de electricidad del parque eólico Iglesias (Burgos) y del parque El Escudo (Cantabria). Estos contratos permiten a Microsoft avanzar en su objetivo de operar con energía 100 % renovable en Europa, en línea con sus compromisos globales.

Además, se suman a los tres PPA existentes firmados por Microsoft y Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, entre 2021 y 2025, que incluyen Powell Creek Solar (Ohio), Camino Solar (California) y el parque eólico Juniper Canyon (Washington). En total, las compañías cuentan con contratos PPA por unos 500 MW de capacidad en los Estados Unidos y Europa.

La alianza también explorará oportunidades de colaboración en el suministro de energía renovable, el aprovechamiento de calor residual en España —como el uso del calor de los centros de datos en Zaragoza—, terrenos electrificados, créditos de carbono e innovaciones tecnológicas como el hidrógeno, el almacenamiento con baterías y otras soluciones, junto con Iberdrola y sus filiales en Europa, EE. UU., Brasil y Australia.

“Esta alianza con Iberdrola es un compromiso decidido para acelerar la transición energética y la transformación digital en la industria. Al combinar el liderazgo de Iberdrola en energías renovables con las tecnologías punteras en la nube e IA de Microsoft, no solo avanzamos en nuestros objetivos de sostenibilidad, sino que también impulsamos la innovación y la resiliencia para nuestros clientes y comunidades. Juntos, estamos marcando un nuevo estándar sobre cómo la tecnología y la energía pueden generar un cambio positivo a gran escala”, afirma Samer Abu-Ltaif, presidente de Microsoft para Europa, Oriente Medio y África.

“Esta colaboración acelerará la adopción de IA en todo el Grupo Iberdrola para reforzar nuestras capacidades digitales líderes y ampliará nuestra cartera de PPA renovables con Microsoft, en línea con el firme compromiso de ambas compañías de combinar el fuerte aumento del consumo eléctrico con la plena descarbonización. Nos complace anunciar hoy la firma de nuestros dos primeros PPA en Europa, expandiendo nuestra alianza global”, asegura Aitor Moso, director del negocio global de Clientes de Iberdrola.