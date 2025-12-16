El arte como herramienta hacia la transformación social

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Fundación Caja de Burgos y la Fundación “la Caixa” han inaugurado en el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) y en Cultural Cordón, una doble muestra artística enmarcada en el proyecto cultural TIPI.

Esta primera edición ha sido desarrollada por jóvenes de entre 12 y 18 años pertenecientes a las entidades Juan Soñador, Fundación Secretariado Gitano, Accem y Burgos Acoge. Las exposiciones podrán visitarse hasta el 17 de enero.

TIPI es un programa dirigido a entidades sociales que trabajan con jóvenes en situación de vulnerabilidad social y que tiene como objetivo generar un espacio de experimentación, reflexión y capacitación a través de la práctica de las artes escénicas, la música y las artes plásticas como herramientas de transformación social.

El proyecto apuesta por convertir a los jóvenes en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, fomentando su imaginación mediante el desarrollo de procesos creativos e innovadores y estimulando su espontaneidad, sus habilidades comunicativas y la expresión de opiniones individuales. Asimismo, promueve la creación de hábitos culturales, el trabajo en equipo y la reflexión en torno al valor de la libertad y su defensa constante, a partir del análisis y el conocimiento del entorno social.

El proyecto se puede visitar en el CAB y en Cultural Cordón.TOMAS ALONSO

Durante 2025, dos entidades han trabajado en cada uno de los espacios artísticos y, en 2026, intercambiarán su ubicación, dando continuidad al proyecto y enriqueciéndose con las aportaciones de nuevos participantes.

Tanto el CAB como Cultural Cordón han puesto a disposición de los jóvenes todos sus recursos como exposiciones en curso, actividades de la programación cultural, encuentros con artistas, talleres de creación y espacios de reflexión.

El resultado es un proceso participativo y colaborativo en el que los contenidos y los intereses se han ido construyendo de manera colectiva. De este modo, cada proyecto refleja las inquietudes, reflexiones y, en la medida de lo posible, las soluciones planteadas por los propios participantes.

En el CAB, el trabajo desarrollado por la Fundación Juan Soñador y la Fundación Secretariado Gitano se ha centrado en la cara, las manos y los pies como ejes de la identidad individual, señales constantes de quiénes somos. Cada entidad ha creado una pieza con identidad propia: Luzernario Soñador y Luzernario Gitano.

Durante meses, los participantes han explorado su identidad a través del arte, reflexionando sobre quiénes son, cómo se perciben y cómo desean ser vistos. Las obras que se presentan conforman un retrato colectivo construido a partir de trazos, huellas, colores y silencios: un retrato que no busca representar, sino expresar; que no pretende explicar, sino emocionar.

En Cultural Cordón, Accem y la Asociación Burgos Acoge han trabajado el retrato y el autorretrato a partir del color. Desde los colores que nos acompañan al nacer -los ojos o la piel- hasta aquellos que asociamos a nuestra identidad y que nos definen, como la ropa, el cabello o las uñas.

Los proyectos Teoría del color Accem y Teoría del color Burgos Acoge exploran formas y colores cargados de significados y simbolismos vinculados a la identidad de cada participante. Rostros e identidades creados mediante diversas técnicas plásticas que hablan de emociones, gustos, experiencias y anhelos, reflejados en cada una de las piezas que conforman la exposición.