Decepción en Servicios Sociales por el no al presupuesto de PSOE y Vox

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos se queda, por el momento, sin presupuesto para 2026. Las cuentas para el próximo ejercicio en este área municipal han recibido un rotundo no por parte de los dos grupos de la oposición, PSOE y Vox, y no se ha dado luz verde a las cuentas para el próximo año en la gerencia .

La concejal responsable, Mila del Campo, mostró su decepción a la negativa a unas cuentas que son "las más altas en esta materia en muchos años". En concreto más de 43 millones de euros. "Han votado en contra de subvenciones, contratos, mejoras para asociaciones con una subida importante del presupuesto", señaló. Considera que los ediles del PSOE y de Vox "están bastante cegados con las elecciones porque o hay excusa para votar no a estos presupuestos".

Gran parte del incremento del presupuesto se iba en finalizar la obra del nuevo cívico de Fuentecillas, así como la contratación de su equipamiento. Aunque, como avanzó en la anterior reunión de la gerencia, también querían «destinar partidas importantes para reparación, renovación y obras de calefacción en otros cívicos, así como el sistema de aire acondicionado en las Escuelas Infantiles, porque este año vamos a dar un impulso al mantenimiento de las instalaciones de la gerencia». Otra de las partidas que doblaban las cantidades respecto a las cuentas de 2025 eran las ayuda a Cooperación Internacional.

Subvenciones

En esta comisión extraordinaria, convocada porque en la ordinaria no se aprobaron las cuentas de la gerencia, se aprovechó para dar salida a 170.000 euros para cuatro líneas de subvenciones. En concreto se han aprobado por parte del PP y PSOE la línea de apoyo a proyectos de educación para el desarrollo y ciudadanía global con 22.800 euros, el 70% de la cuantía, quedando 9.755 euros que se abonarán una vez se justifique el fin de los fondos inciiales.

Mismo apoyo han recibido los 32.500 euros que se destinan a los programas de inclusión social y una cantidad similar para las líneas de trabajo de economía social que favorezca la inclusión social y laboral de personas en riesgo de exclusión. Por otro lado, se ha dado luz verde a la línea de subvenciones de apoyo a la discapacidad, dotadas con 113.991 euros en total, con el apoyo de PP y Vox. En este consejo se ha concedido el 70% de la cuantía que asciende a 79.900 euros.

Además se ha aprobado la segunda prórroga del convenio de Servicios Sociales con la Universidad de Burgos para el desarrollo de actividades en la Estación de la Ciencia y la Tecnología y cuatro reconocimientos extrajudiciales de crédito en favor del programa Ceis de Fundación Lesmes, dos reconocimientos a sendos programa de Envejecimiento Activo de la entidad Arasti Barca que también recibe otro por la prestación del servicio de promoción de la autonomía personal EPAP