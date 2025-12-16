Heridos dos camioneros en un accidente en la circunvalación de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas resultaron heridas al chocar un camión contra otro que se encontraba detenido en Burgos la noche del pasado lunes, a las 22.05 horas. El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos para controlar una pequeña fuga de combustible y poner en seguridad ambos vehículos, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente se trasladó a dos varones de 25 y 23 años al hospital de Burgos.

Por otro lado, el conductor de un patinete eléctrico resultó herido en una mano tras chocar con un turismo en una rotonda de avenida de Islas Baleares. El aviso entró en el 1-1-2 a las 18.46 horas. Desde la sala se avisó a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Emergencias sanitarias Sacyl que envió asistencia sanitaria para atender al conductor del patinete que se ha dañado la mano.