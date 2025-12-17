Detenidos cuatro ultras de Burgos por una violenta pelea previa a un partido de fútbol disputado en Granada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía ha detenido a 57 ultras, entre ellos a cuatro radicales seguidores del Burgos CF dentro de la operación 'Efialtes' tras una violenta pelea previa a un partido de fútbol disputado en Granada el pasado 25 de octubre. Además de las cuatro detenciones en Burgos, se ha arrestado a 28 personas en Cádiz, 16 en Granada, siete en Málaga y dos en Cartagena.

Los hechos se produjeron el pasado 25 de octubre, antes del partido correspondiente a LaLiga Hypermotion que enfrentaba a los equipos del Granada C.F. y del Cádiz C.F.

En las horas previas al evento, miembros ultras de 'Curva Sur' -apoyados por aficionados radicales del 'Frente Bokerón'- esperaban la llegada de la afición rival en una cafetería cercana al estadio. A la llegada al lugar de las 'Brigadas Amarillas', se inició una violenta y multitudinaria reyerta donde ambos grupos se acometieron con botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional para neutralizar los incidentes provocados.

En dicha actuación, los agentes incautaron numerosos tubos de PVC, una navaja, un puño americano, un doble anillo, varios palos e incluso un artefacto pirotécnico definido como 'Big Craze Balle'.

A raíz de estos incidentes se inició una investigación para la identificación de todos los implicados en los hechos. Tras diversas gestiones, los agentes llevaron a cabo 57 detenciones en Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Cartagena. Todos los arrestados están relacionados con grupos radicales violentos, seguidores de clubes de fútbol de sus localidades.

La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos, Murcia y la Brigada Local de Información Cartagena, ha sido coordinada por la Comisaría General de Información con el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).